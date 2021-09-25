Отправлено: - 16:03

Гога:

Цитата:Яйки у вас в РФ и за 40 рублей стоят в магнитах, лентах. Но там же на полках стоят и по 80 рублей. И я как покупатель ,начинаешь боятся, а все ли нормально с яйками которые за 40.