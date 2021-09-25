Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом

Отправлено: - 15:18

Там в Фасебуке мне показалось, что говорить креново про одних, обливая их по последней, поощряется, и наоборот, хватить других..

Я там занял сторону меньшинства так сказать, и попросил так сказать, казахов или казахстанцев встать на колени перед русскими..

И привел примеры за что..

Ой, что там началось..

Ну первый бан, второй езе на неделю по моему, третий на 30 дней..

Потом только войдешь, сразу бан на 30 дней.

Демократия по омерекански..