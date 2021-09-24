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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 404 из 404«1...402403404
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22773
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:22
#6046
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Цитата:
111:
Скоро буду сам как Кум..

Кума то, ничё?... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2734
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:25
#6047
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Цитата:
drakon:
Кума то, ничё?...

Кума где то тут..
У вас наверно извращение кушать селедку?

https://d.radikal.ru/d29/2109/f1/1ea291779507.jpg

[Исправлено: 111, 24.09.2021 - 22:41]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22773
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:39
#6048
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Цитата:
111:
У вас наверно извращение кушать селедку?

Почему, извращение? Вот из немецкого магазина.

Уже - готовая, заправлена маслом и луком... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22773
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:41
#6049
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Можно в русском мгазине - купить.
Из бочки. Это когда готовить
её не - лень... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2734
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:41
#6050
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Цитата:
drakon:
Уже - готовая, заправлена маслом и луком

Это наверно для русских
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22773
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:43
#6051
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Цитата:
111:
Это наверно для русских

Для - всех. Даже арабов... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2734
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:46
#6052
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Цитата:
drakon:
Для - всех. Даже арабов...

У нас же вроде Черненко отравился селедкой
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