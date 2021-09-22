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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2734
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 00:33
#6031
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Цитата:
Козлов я:

Ну это к Израильтянкам..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13361
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 08:53
#6032
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Цитата:
drakon:
Вот трусики, кружевные,

Цитата:
111:
Я своей взял пару в Плазе, розовые и белые,

Цитата:
111:
ночнушки качественные и трусы с кружевами..

Цитата:
drakon:
абайка, что кружевные трусики -

Цитата:
Монгол Шуудан:
Тут главное цвет труселей. Белые, красные, чёрные.



ну вы блин даете.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13361
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 12:43
#6033
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Цитата:
drakon:


серьезней надо быть, как никак через четыре дня у вас выборы.
в парламент.
странно что канцлера и президента в Германии
не народ избирает,а депутаты.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13361
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 12:48
#6034
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да,президента даже не депутаты выбирают,
а федеральное собрание..
короче бардак как в америке.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2734
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 13:53
#6035
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Интересно, таноми52 носит женские трусики..
Наверно цвет хакки и ремень с бляшкой..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22773
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 19:59
#6036
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Да, на этом кране, мог работать мой дедушка.

И строить, мою деревню Stelle.
Ео 1937 год - помешал... :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3693
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 20:19
#6037
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Цитата:
111:
думаю в Марте брать

----- Бери на Складской. Потому что всё равно весь товар оттуда.
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2734
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 20:27
#6038
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Цитата:
Гога:
Бери на Складской.

Да там не знаю, себе беру на Наримановке, на складской даже не знаю есть ли шмотки, мне кажется там все такое для не очень богатых так сказать, с дешевых тканей и пошитых где то в пригороде Костаная .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3693
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 20:58
#6039
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Цитата:
111:
мне кажется там все такое для не очень богатых так сказать, с дешевых тканей

--- Там раньше знакомая возила из Китая. А потом у неё брали бутики. И продавали. Накручивали 3 цены.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3693
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 20:59
#6040
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Цитата:
111:
беру на Наримановке

---И они брали у неё ,но накручивали две цены.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22773
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 21:05
#6041
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Мне кажется, что абайка, пошёл каръеру делать.

:lol: :lol: :lol: :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2734
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 21:27
#6042
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Цитата:
Гога:
А потом у неё брали бутики. И продавали. Накручивали 3 цены.

Да, наверно так, но бабу не переубедишь, скажет, я свою не на помойке нашла..
Хотя мои сестры старушки, им уже за 40, на складской там что то накупают постоянно..
Еще и торгуются..
Я так не могу..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22773
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:10
#6043
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Марик, как ужин? Я помню.

:lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2734
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:16
#6044
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Цитата:
drakon:

Ловили мы их пацанами в Осиновке, в 1981м..
В мешках на базах и на чердаках, библиотеки, оттуда прыгали в снег с мешками.
Третья часть голубей тогда погибала, задыхалась..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2734
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:18
#6045
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Сегодня ходил в Два Кума в Рудном, тут пока отдыхаем..



Скоро буду сам как Кум..
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