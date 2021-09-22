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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 00:33
Цитата:
Ну это к Израильтянкам..
Козлов я:
Ну это к Израильтянкам..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 08:53
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ну вы блин даете.
drakon:
Вот трусики, кружевные,
Вот трусики, кружевные,
Цитата:
111:
Я своей взял пару в Плазе, розовые и белые,
Я своей взял пару в Плазе, розовые и белые,
Цитата:
111:
ночнушки качественные и трусы с кружевами..
ночнушки качественные и трусы с кружевами..
Цитата:
drakon:
абайка, что кружевные трусики -
абайка, что кружевные трусики -
Цитата:
Монгол Шуудан:
Тут главное цвет труселей. Белые, красные, чёрные.
Тут главное цвет труселей. Белые, красные, чёрные.
ну вы блин даете.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 12:43
Цитата:
серьезней надо быть, как никак через четыре дня у вас выборы.
в парламент.
странно что канцлера и президента в Германии
не народ избирает,а депутаты.
drakon:
серьезней надо быть, как никак через четыре дня у вас выборы.
в парламент.
странно что канцлера и президента в Германии
не народ избирает,а депутаты.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 12:48
да,президента даже не депутаты выбирают,
а федеральное собрание..
короче бардак как в америке.
а федеральное собрание..
короче бардак как в америке.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.21 - 13:53
Интересно, таноми52 носит женские трусики..
Наверно цвет хакки и ремень с бляшкой..
Наверно цвет хакки и ремень с бляшкой..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 19:59
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 20:19
Цитата:
----- Бери на Складской. Потому что всё равно весь товар оттуда.
111:
думаю в Марте брать
думаю в Марте брать
----- Бери на Складской. Потому что всё равно весь товар оттуда.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 20:27
Цитата:
Да там не знаю, себе беру на Наримановке, на складской даже не знаю есть ли шмотки, мне кажется там все такое для не очень богатых так сказать, с дешевых тканей и пошитых где то в пригороде Костаная .
Гога:
Бери на Складской.
Бери на Складской.
Да там не знаю, себе беру на Наримановке, на складской даже не знаю есть ли шмотки, мне кажется там все такое для не очень богатых так сказать, с дешевых тканей и пошитых где то в пригороде Костаная .
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 20:58
Цитата:
--- Там раньше знакомая возила из Китая. А потом у неё брали бутики. И продавали. Накручивали 3 цены.
111:
мне кажется там все такое для не очень богатых так сказать, с дешевых тканей
мне кажется там все такое для не очень богатых так сказать, с дешевых тканей
--- Там раньше знакомая возила из Китая. А потом у неё брали бутики. И продавали. Накручивали 3 цены.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 20:59
Цитата:
---И они брали у неё ,но накручивали две цены.
111:
беру на Наримановке
беру на Наримановке
---И они брали у неё ,но накручивали две цены.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 21:05
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 21:27
Цитата:
Да, наверно так, но бабу не переубедишь, скажет, я свою не на помойке нашла..
Хотя мои сестры старушки, им уже за 40, на складской там что то накупают постоянно..
Еще и торгуются..
Я так не могу..
Гога:
А потом у неё брали бутики. И продавали. Накручивали 3 цены.
А потом у неё брали бутики. И продавали. Накручивали 3 цены.
Да, наверно так, но бабу не переубедишь, скажет, я свою не на помойке нашла..
Хотя мои сестры старушки, им уже за 40, на складской там что то накупают постоянно..
Еще и торгуются..
Я так не могу..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:10
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:16
Цитата:
Ловили мы их пацанами в Осиновке, в 1981м..
В мешках на базах и на чердаках, библиотеки, оттуда прыгали в снег с мешками.
Третья часть голубей тогда погибала, задыхалась..
drakon:
Ловили мы их пацанами в Осиновке, в 1981м..
В мешках на базах и на чердаках, библиотеки, оттуда прыгали в снег с мешками.
Третья часть голубей тогда погибала, задыхалась..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.21 - 22:18
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