Отправлено: - 11:17

Уже не ваш земляк:

Да только за это ему при жизни надо памятник поставить!Если бы не он, то и дизельный бы попилили и вывезли бы в Китай,

Цитата:А разве не попилили завод? Вроде бы и остались только голые стены, А теперь сделали внутри евро- китайский ремонт и прикручивают колеса