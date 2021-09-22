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≡ Будущая дорога между Карабалыком и Пешковкой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42448
Будущая дорога между Карабалыком и Пешковкой
Отправлено: 22.09.21 - 17:06
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Видео будущей дороги между Карабалыком и Пешковкой прислал Водитель фуры.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4849
Re: Будущая дорога между Карабалыком и Пешковкой
Отправлено: 22.09.21 - 17:06
#1
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Специалисты должны рассудить, что там не так, обычным гражданам не понять ...
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
820
Будущая дорога между Карабалыком и Пешковкой
Отправлено: 22.09.21 - 17:58
#2
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Судя по разметке у обочины, щебень и песок поверх старого асфальта насыпали. Интересно, что мешает съездить в соседнюю Челябинскую область и перенять опыт ремонта трассы без объездной? Посмотреть, как быстро и качественно небольшими участками идёт ремонт, узнать что такое организация реверсивного движения!? Но мы незалежные, а соответственно всё должно быть своё, не только телефонный код, но даже методы дорожного ремонта.

[Исправлено: KOS77, 22.09.2021 - 17:02]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
787
Re: Будущая дорога между Карабалыком и Пешковкой
Отправлено: 22.09.21 - 22:36
#3
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Пресс-служба ДП Костанайской области прокомментировала:
По данному факту сотрудниками дорожной и технической инспекции ДП области проведено обследование в местах проведения дорожных работ на автодороге М-36 «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» по направлению Карабалыкского района. По результатам, которого должностное лицо подрядной организации, осуществляющей дорожные работы привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 631 КоАП РК «За несоблюдение требований по производству дорожных работ», установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
50
Re: Будущая дорога между Карабалыком и Пешковкой
Отправлено: 22.09.21 - 23:05
#4
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Ну знаки там есть . Раз в неделю там езжу. А ремонт конечно там в нашем репертуаре делают, тут все как на видео. А ещё задолбали с битумом, оттираешь его постоянно. Тут действительно могли бы реверсивное движение сделать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10488
Re: Будущая дорога между Карабалыком и Пешковкой
Отправлено: 24.09.21 - 20:19
#5
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Вопрос к автору А че не так? Щебень, песок,. Если он знает другую технологию то пусть поделится.
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