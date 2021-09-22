Отправлено: - 20:27

Гога:

Бери на Складской.

Цитата:Да там не знаю, себе беру на Наримановке, на складской даже не знаю есть ли шмотки, мне кажется там все такое для не очень богатых так сказать, с дешевых тканей и пошитых где то в пригороде Костаная .