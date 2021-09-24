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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Ответить Новый топик
В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7621
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 11:13
#8896
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Цитата:
maxsaf:
Щас кто-то что-то спросит на английском - понаблюдаю за своими мыслями


Exactly!

And me personally can't actually determine the breakpoint where you suddenly stops translating everything to Russian before answering. It just feels like it always works this way :)

Did you have any troubles translating something obvious on English to Russian sometimes?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22765
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 12:45
#8897
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абайка95 - бастуешь?
Мне без тебя - хорошо... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7793
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 13:52
#8898
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Цитата:
drakon:
абайка95 - бастуешь?


https://d.radikal.ru/d01/2109/f6/6982ad2c1130.jpg
:lol:

[Исправлено: elektron, 24.09.2021 - 13:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2722
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 14:12
#8899
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Цитата:
elektron:

В Германиях с Радикалом тоже креново?
Тоже не пойму в чем дело иногда, перезагрузка не всегда помогает, там где то фишка какая то глючит.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7793
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 18:35
#8900
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Цитата:
Гога:
Когда вы ведёте разговор на английском (соответственно на немецком) - вы сразу думаете на английском (немецком) ,или же сначала на русском , и потом всё в голове автоматически переводиться??

Всё примерно так же, как Макс уже писал. Говоря на немецком и думаю на немецком, ну и наоборот. ;-)
Хотя у каждого наверное это индивидуально всё же. Просто на курсах с нами только на немецком разговаривали и одна учительница сразу сказала, что не нужно переводить. А стараться понимать как есть. Тем более действительно, дословно перевести не всегда просто. Переводчикам это нужно, а мне нет. Поэтому переводчик из меня не очень. :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7793
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 18:37
#8901
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Цитата:
111:
В Германиях с Радикалом тоже креново?

Да больше похоже что то с сайтом. На работе с разных браузеров пробовал, теперь вот дома, не идёт. Копируется, как нужно, а на выходе просто ссылка получается. :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12323
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 19:11
#8902
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Цитата:
drakon:
абайка95 - бастуешь? Мне без тебя - хорошо...

Под сокращение попал небось. Не оправдал доверие. :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 19:13
#8903
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Цитата:
elektron:
Да больше похоже что то с сайтом. На работе с разных браузеров пробовал, теперь вот дома, не идёт. Копируется, как нужно, а на выходе просто ссылка получается.

Ну-ка попробую нейтральную картинку поставить...



Нормально все.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2722
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 19:28
#8904
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Цитата:
elektron:
Хотя у каждого наверное это индивидуально всё

Не знаю, надо на других примерах больше
Например радистка Кэт, кричала же по русски, когда рожала..
Ну или когда я например споткнусь, сразу вырывается Бляяяя...
У омереканцев это Фак..
Так будет гораздо справедливей..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7793
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 19:29
#8905
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:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7793
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 19:30
#8906
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Цитата:
Козлов я:
Ну-ка попробую нейтральную картинку поставить...

Вот тоже прошла. А другая не идёт :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2722
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 19:49
#8907
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И я просто так..



Борщ рудненский..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 19:52
#8908
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Цитата:
elektron:
А другая не идёт

Как дополнительный вариант при загрузке посмотрите "Предварительный просмотр", только просматривайте ниже. Если будет видна картинка- хорошо, если будет видна ссылка- пробуйте заменить ссылку в Радикале или перезагрузите.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 20:01
#8909
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Цитата:
111:
Красный борщ это святое. Это круто. . Уважуха. Многие поворята фигню под видом борща проталкивают Борщ без свеклы это не борщ
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 20:02
#8910
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А болгарский перец это уже извращение лечо
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