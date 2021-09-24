Отправлено: - 18:35

Гога:

Когда вы ведёте разговор на английском (соответственно на немецком) - вы сразу думаете на английском (немецком) ,или же сначала на русском , и потом всё в голове автоматически переводиться??

Цитата:Всё примерно так же, как Макс уже писал. Говоря на немецком и думаю на немецком, ну и наоборот.Хотя у каждого наверное это индивидуально всё же. Просто на курсах с нами только на немецком разговаривали и одна учительница сразу сказала, что не нужно переводить. А стараться понимать как есть. Тем более действительно, дословно перевести не всегда просто. Переводчикам это нужно, а мне нет. Поэтому переводчик из меня не очень.