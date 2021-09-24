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≡ Авиарейсы по маршруту Костанай-Москва и обратно начнут летать с 10 октября
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42444
Авиарейсы по маршруту Костанай-Москва и обратно начнут летать с 10 октября
Отправлено: 24.09.21 - 15:07
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Об этом "НГ" сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ. Первый самолет в Москву вылетит 10 октября.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
249
Re: Авиарейсы по маршруту Костанай-Москва и обратно начнут...
Отправлено: 24.09.21 - 15:07
#1
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Олжас Нургалиев также сообщил, что внешний ремонт здания прилета закончится до конца сентября.
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Что-то какая-то пурга написана. Не далее как дней десять назад никакой работы по зданию прилета не было. Я ведь правильно понимаю, что это будка барачного типа по левую руку от здания аэропорта, если на него смотреть со стороны дороги из города? На тот момент там народ регистрировали на вылет и все там были как селедки в бочке. Какие-то работы по строительству велись в апендиксе, где раньше народ на посадку шел и там сидел в ожидании, но это же никак не зал прилета.
Как бы то ни было, но я очень надеюсь, что местные рукожопы во главе с этим Нургалиевым все-таки сделают что-то приличное в аэропорту, потому что это какое-то позорище, когда прилетевших пассажиров собирают у ворот, которые на снимке в статье, и к ним туда подъезжает бортовая машина с их багажом и все дружно под дождем сами вручную его снимают оттуда.
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