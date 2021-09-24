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≡ Как будут регулировать мобильные переводы в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42440
Как будут регулировать мобильные переводы в Казахстане
Отправлено: 24.09.21 - 11:31
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Министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о внедрении фискализации с мобильных переводов для казахстанцев. По его словам, Минфином в рамках регулирования мобильных переводов подготовлены соответствующие законодательные поправки.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
150
Re: Как будут регулировать мобильные переводы в Казахстане
Отправлено: 24.09.21 - 11:31
#1
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уже не знают как сильней ужалить народ
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2026
Re: Как будут регулировать мобильные переводы в Казахстане
Отправлено: 24.09.21 - 11:41
#2
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Цитата:
рихард:
как сильней ужалить


Не думаю, что внедрят: первая, прошлогодняя, попытка не получилась: не потому что поправки сырые или плохо подготовленные: в Казахстане банки принадлежат тем лицам, с кем опасно вступать в противостояние.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10477
Re: Как будут регулировать мобильные переводы в Казахстане
Отправлено: 24.09.21 - 12:43
#3
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Цитата:
рихард:

Они народ не трогают. Они добринцова кусают, например он показал лям дохода а потратил 10 лямов :lol:
Или актроса всем говорит что урожай снял 5 центнеров с 1 га, а на карте денег перевели как с 30 центнеров с 1 га Потихоньку шаг за шагом всех выводят на чистую воду)
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