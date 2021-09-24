Отправлено: - 12:43

рихард:



Цитата:Они народ не трогают. Они добринцова кусают, например он показал лям дохода а потратил 10 лямовИли актроса всем говорит что урожай снял 5 центнеров с 1 га, а на карте денег перевели как с 30 центнеров с 1 га Потихоньку шаг за шагом всех выводят на чистую воду)