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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 02:58
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 03:17
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 03:18
Вообще хотелось бы с Рудного духовку сюда перетащить, тут старовата как то..
Только вот размеры, фиг его знает, методом тыка что ли..
[Исправлено: 111, 23.09.2021 - 03:19]
Только вот размеры, фиг его знает, методом тыка что ли..
[Исправлено: 111, 23.09.2021 - 03:19]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 14:19
---- На Ютубе показывает. Для 95ого полезно.
[Исправлено: Гога, 23.09.2021 - 11:21]
(Уважаемые пользователи)
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- Германия
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- Сообщений:
- 22762
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 15:39
Цитата:
Амир, спать - пора...
111:
Во молодежь..
Во молодежь..
Амир, спать - пора...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 21:08
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 2544
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 22:13
Казахстан вышел в четвертьфинал по футзалу, победив Таиланд 7:0! Ждем соперника из пары Иран-Узбекистан.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 23:37
Цитата:
Страна трансгендеров сильна, 59е место против нашего 83гопо моему на Олимпиаде и нам за честь сразиться с теми, и победить, кто нас на голову выше..
Никогда не думал, что беднейшая страна, у которой вместо нефти ледибои, а вместо газа трансвеститы, которыми она торгует на мировом рынке, настолько сильна..
А потому наши футболисты, это настоящие Герои своего времени, выиграли таких сильных тайцев, бывших таек, прикидывающихся мужиками..
Козлов я:
Казахстан вышел в четвертьфинал по футзалу, победив Таиланд 7:0!
Казахстан вышел в четвертьфинал по футзалу, победив Таиланд 7:0!
Страна трансгендеров сильна, 59е место против нашего 83гопо моему на Олимпиаде и нам за честь сразиться с теми, и победить, кто нас на голову выше..
Никогда не думал, что беднейшая страна, у которой вместо нефти ледибои, а вместо газа трансвеститы, которыми она торгует на мировом рынке, настолько сильна..
А потому наши футболисты, это настоящие Герои своего времени, выиграли таких сильных тайцев, бывших таек, прикидывающихся мужиками..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 23:48
Смеяться негоже. Смотрите сюда -Рейтинг сборных по футзалу (мужчины) О1 Испания2254,2 Россия2164,3 Казахстан2147,4 Португалия2123. 5 Хорватия
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 23:50
У кого-то есть ещё вопросы о месте Казахстана в мировом рейтинге ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 23:52
Правда, бабайка ,и здесь Россия ухитрилась быть выше. Жду очередного потока .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 00:07
Как-то давно читал , что родной язык тот ,на котором человек думает. Хотелось бы услышать на каком языке думают форумчане с Германии и Канады .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 00:24
Цитата:
Я думаю на русском.
Гога:
Я думаю на русском.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 00:59
Цитата:
---- Я не корректно сформулировал вопрос. Когда вы ведёте разговор на английском (соответственно на немецком) - вы сразу думаете на английском (немецком) ,или же сначала на русском , и потом всё в голове автоматически переводиться??
maxsaf:
Я думаю на русском
Я думаю на русском
---- Я не корректно сформулировал вопрос. Когда вы ведёте разговор на английском (соответственно на немецком) - вы сразу думаете на английском (немецком) ,или же сначала на русском , и потом всё в голове автоматически переводиться??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 02:00
Цитата:
Раньше я и сам этим вопросом задавался. Вначале, когда язык плохой - думаешь на русском, потом переводишь на английский. А с улучшением навыков этот момент перевода сокращается и типа размывается. И уже не задумываешься как и что перевести. Просто мысль сразу выдается на английском. Это происходит на автомате, не задумываешься даже, как и на каком языке. Типа если тебе надо в голове выбрать красное или синее, тебе не надо думать словами, типа Red or Blue. Можно думать 1 или 2, то или это. А потом выдать результат на любом языке. Щас кто-то что-то спросит на английском - понаблюдаю за своими мыслями
Гога:
вы сразу думаете на английском (немецком) ,или же сначала на русском
вы сразу думаете на английском (немецком) ,или же сначала на русском
Раньше я и сам этим вопросом задавался. Вначале, когда язык плохой - думаешь на русском, потом переводишь на английский. А с улучшением навыков этот момент перевода сокращается и типа размывается. И уже не задумываешься как и что перевести. Просто мысль сразу выдается на английском. Это происходит на автомате, не задумываешься даже, как и на каком языке. Типа если тебе надо в голове выбрать красное или синее, тебе не надо думать словами, типа Red or Blue. Можно думать 1 или 2, то или это. А потом выдать результат на любом языке. Щас кто-то что-то спросит на английском - понаблюдаю за своими мыслями
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