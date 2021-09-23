Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 63% влажность
  • ЮВ, 2.62 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 593 из 593«1...591592593
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 02:58
#8881
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, маму не ждем..
По деловитому едим Ночную, копаясь в сотке..
Во молодежь..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 03:17
#8882
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и практически завершение моей работы на сегодня..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 03:18
#8883
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще хотелось бы с Рудного духовку сюда перетащить, тут старовата как то..
Только вот размеры, фиг его знает, методом тыка что ли..

[Исправлено: 111, 23.09.2021 - 03:19]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3689
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 14:19
#8884
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

---- На Ютубе показывает. Для 95ого полезно.

[Исправлено: Гога, 23.09.2021 - 11:21]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22762
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 15:39
#8885
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Во молодежь..

Амир, спать - пора... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 21:08
#8886
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и добрый вечер Костанай..

Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2544
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 22:13
#8887
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан вышел в четвертьфинал по футзалу, победив Таиланд 7:0! Ждем соперника из пары Иран-Узбекистан.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 23:37
#8888
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Казахстан вышел в четвертьфинал по футзалу, победив Таиланд 7:0!

Страна трансгендеров сильна, 59е место против нашего 83гопо моему на Олимпиаде и нам за честь сразиться с теми, и победить, кто нас на голову выше..
Никогда не думал, что беднейшая страна, у которой вместо нефти ледибои, а вместо газа трансвеститы, которыми она торгует на мировом рынке, настолько сильна..
А потому наши футболисты, это настоящие Герои своего времени, выиграли таких сильных тайцев, бывших таек, прикидывающихся мужиками..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3689
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 23:48
#8889
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смеяться негоже. Смотрите сюда -Рейтинг сборных по футзалу (мужчины) О1 Испания2254,2 Россия2164,3 Казахстан2147,4 Португалия2123. 5 Хорватия
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3689
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 23:50
#8890
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого-то есть ещё вопросы о месте Казахстана в мировом рейтинге ??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3689
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.09.21 - 23:52
#8891
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда, бабайка ,и здесь Россия ухитрилась быть выше. Жду очередного потока .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3689
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 00:07
#8892
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то давно читал , что родной язык тот ,на котором человек думает. Хотелось бы услышать на каком языке думают форумчане с Германии и Канады .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12322
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 00:24
#8893
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Я думаю на русском. ;-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3689
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 00:59
#8894
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я думаю на русском

---- Я не корректно сформулировал вопрос. Когда вы ведёте разговор на английском (соответственно на немецком) - вы сразу думаете на английском (немецком) ,или же сначала на русском , и потом всё в голове автоматически переводиться??
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12322
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.09.21 - 02:00
#8895
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
вы сразу думаете на английском (немецком) ,или же сначала на русском

Раньше я и сам этим вопросом задавался. Вначале, когда язык плохой - думаешь на русском, потом переводишь на английский. А с улучшением навыков этот момент перевода сокращается и типа размывается. И уже не задумываешься как и что перевести. Просто мысль сразу выдается на английском. Это происходит на автомате, не задумываешься даже, как и на каком языке. Типа если тебе надо в голове выбрать красное или синее, тебе не надо думать словами, типа Red or Blue. Можно думать 1 или 2, то или это. А потом выдать результат на любом языке. Щас кто-то что-то спросит на английском - понаблюдаю за своими мыслями :lol:
Профайл
Страница 593 из 593«1...591592593
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS