Отправлено: - 02:00

Гога:

вы сразу думаете на английском (немецком) ,или же сначала на русском

Цитата:Раньше я и сам этим вопросом задавался. Вначале, когда язык плохой - думаешь на русском, потом переводишь на английский. А с улучшением навыков этот момент перевода сокращается и типа размывается. И уже не задумываешься как и что перевести. Просто мысль сразу выдается на английском. Это происходит на автомате, не задумываешься даже, как и на каком языке. Типа если тебе надо в голове выбрать красное или синее, тебе не надо думать словами, типа Red or Blue. Можно думать 1 или 2, то или это. А потом выдать результат на любом языке. Щас кто-то что-то спросит на английском - понаблюдаю за своими мыслями