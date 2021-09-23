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Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42439
Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
Отправлено: 23.09.21 - 10:14
Граждане разделились на две партии: одни рассказывают, как легко и быстро они переписали себя и близких, другие ругают программу на сайте sanaq.gov.kz за то, что «ставит дурацкие вопросы», зависает, «не пускает дальше» при невозможности респондента дать определенные данные. Корреспонденты «НГ» испытали процесс на себе.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 96
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 10:14
А если ты не "переписался" то ,что тогда? В "списках не значился"!!!!!!Что то нет желания и времени сидеть и отвечать на вопросы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2025
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 10:37
Цитата:
Это как на выборах: это право, а не обязанность: не голосовал - ничего за это не будет.
У меня лично создалось ( легко и быстро прошел онлайн-перепись) впечатление: что вопросы составляли спецслужбы.
Все данные по тому или иному хозяйству , в большинстве своём, есть в амбарных книгах местных сельских акиматах.
nmv85:
Что то нет желания и времени сидеть и отвечать
Что то нет желания и времени сидеть и отвечать
Это как на выборах: это право, а не обязанность: не голосовал - ничего за это не будет.
У меня лично создалось ( легко и быстро прошел онлайн-перепись) впечатление: что вопросы составляли спецслужбы.
Все данные по тому или иному хозяйству , в большинстве своём, есть в амбарных книгах местных сельских акиматах.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12322
Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
Отправлено: 23.09.21 - 10:45
Цитата:
Ну если на выборах явка 60% - да пофиг а если переписан только 60% граждан - тут уже могут проблемы возникнуть особенно при планировании
ACROS:
Это как на выборах: это право, а не обязанность: не голосовал - ничего за это не будет.
Это как на выборах: это право, а не обязанность: не голосовал - ничего за это не будет.
Ну если на выборах явка 60% - да пофиг а если переписан только 60% граждан - тут уже могут проблемы возникнуть особенно при планировании
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2544
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 13:00
Лично я плюнул на эту перепись. Как она ко мне, так и я к ней. Две недели не могу войти ни на основной сайт, ни в Егов. Дохожу при регистрации до кнопочки "Дальше" и потом ВСЁ! Зависает и не отвечает, только пишет, что время истекло.
Так что назло кондуктору куплю билет и пойду пешком.
Так что назло кондуктору куплю билет и пойду пешком.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2025
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 14:24
Цитата:
Я, думаю, что данные нужны именно для ПЛАНИРОВАНИЯ - это миф, идущий с советских времён: - ВСЁ об имуществах, авто, с/х техники и прочих накопленных тяжким и непосильным трудом - есть в органах БТИ, жол полицияда и технадзоре; ВСЁ об составе семьи - есть в органах юстиции; ВСЁ об инвалидах, пенсионерах - есть в органах соц.защиты; ВСЁ - об заработках, бизнесе - есть в органах гос.доходов и так далее.
Поэтому НИКАКИХ проблем у нашего правительства при планировании НЕ ВОЗНИКНУТ, потому что этого действия в их работе попросту НЕТ.
И само слово ПЛАНИРОВАНИЕ - слишком громко сказано, для этого правительства - элементарно: - если ОНИ занимались планированием - то как могли допустить МАССОВЫЙ падёж скота в двух областях?
Тогда ОНИ должны были на оснований сводок и долгосрочных прогнозов Казгидромета предвидеть эту ситуацию и заПЛАНИРОВАТЬ переброску кормов с севера на запад, просубсидировать это мероприятие бюджетными деньгами; пролонгировать кредиты и лизинги мангистауских и кызылординских фермеров;
maxsaf:
проблемы возникнуть особенно при планировании
проблемы возникнуть особенно при планировании
Я, думаю, что данные нужны именно для ПЛАНИРОВАНИЯ - это миф, идущий с советских времён: - ВСЁ об имуществах, авто, с/х техники и прочих накопленных тяжким и непосильным трудом - есть в органах БТИ, жол полицияда и технадзоре; ВСЁ об составе семьи - есть в органах юстиции; ВСЁ об инвалидах, пенсионерах - есть в органах соц.защиты; ВСЁ - об заработках, бизнесе - есть в органах гос.доходов и так далее.
Поэтому НИКАКИХ проблем у нашего правительства при планировании НЕ ВОЗНИКНУТ, потому что этого действия в их работе попросту НЕТ.
И само слово ПЛАНИРОВАНИЕ - слишком громко сказано, для этого правительства - элементарно: - если ОНИ занимались планированием - то как могли допустить МАССОВЫЙ падёж скота в двух областях?
Тогда ОНИ должны были на оснований сводок и долгосрочных прогнозов Казгидромета предвидеть эту ситуацию и заПЛАНИРОВАТЬ переброску кормов с севера на запад, просубсидировать это мероприятие бюджетными деньгами; пролонгировать кредиты и лизинги мангистауских и кызылординских фермеров;
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 773
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 14:52
Переписаться не получилось. Программа не знает адреса, в котором я прописан и все на этом. Никакие ухищрения не помогают. Думаю, что и реальные переписчики сюда не появятся. Телефон поддержки для отмазки есть, на самом деле до него не дозвониться НИКОГДА. Будем считать страна недосчиталась своих сыновей-дочерей
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1369
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 24.09.21 - 01:17
Всю перепись за себя и и двоих членов семьи прошёл за 20-25 минут. Была проблемка с адресом. Писал Павла Корчагина, а оказывается надо П. Корчагина.
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