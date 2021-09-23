Отправлено: - 16:34

Гога:

Лучше бы написали про чемпионат мира по мини- футболу. Там сборная Казахстана в 1/4 вышла!!

Цитата:На чемпе в расписании стоит начало 1/8 финала в 17.30 московского времени игра с Таиландом. Так что вы что-то поторопились.