Отправлено: - 19:06

установкой, обслуживанием и ремонтом датчиков на автомобилях, предназначенных для сдачи практического экзамена, занимается единый по республике подрядчик

В специализированном отделении вышли из строя автомобили категорий С и С1

Именно поэтому на следующей неделе на автомобили, предназначенные для сдачи практического экзамена, а также на самом автодроме, будет установлено новое оборудование с технологией GPS

Цитата:Это вообще как? Ни тендеров, ни конкуренции?Цитата:А я в отсталой Канаде инструктору сдавал вождение. Они надежнее, не ломаются.Цитата:Представляю какая цена будет. Там же точность нужна сантиметровая.