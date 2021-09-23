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≡ Сдачу практического экзамена на две категории временно приостановили в костанайском спецЦОНе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42439
Сдачу практического экзамена на две категории временно приостановили в костанайском спецЦОНе
Отправлено: 23.09.21 - 19:06
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В специализированном отделении вышли из строя автомобили категорий С и С1. У них сломались датчики, которые «считывают» все показатели выполненных на авто маневров.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12320
Re: Сдачу практического экзамена на две категории временно...
Отправлено: 23.09.21 - 19:06
#1
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Цитата:
установкой, обслуживанием и ремонтом датчиков на автомобилях, предназначенных для сдачи практического экзамена, занимается единый по республике подрядчик

Это вообще как? Ни тендеров, ни конкуренции?


Цитата:
В специализированном отделении вышли из строя автомобили категорий С и С1

А я в отсталой Канаде инструктору сдавал вождение. Они надежнее, не ломаются. :-)

Цитата:
Именно поэтому на следующей неделе на автомобили, предназначенные для сдачи практического экзамена, а также на самом автодроме, будет установлено новое оборудование с технологией GPS


Представляю какая цена будет. Там же точность нужна сантиметровая.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7787
Сдачу практического экзамена на две категории временно приостановили в костанайском спецЦОНе
Отправлено: 23.09.21 - 20:17
#2
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Я вообще не понимаю, как можно сдавать практический экзамен на полигоне, а не в условиях естественного вождения? :-x Это как с кофеваркой, можно проверить умение пользования автомобилем. Но не не умение владеть ситуацией, коих на дороге множество.
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