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≡ Суд в Нур-Султане отказался отменить пункты постановления главного санврача РК об обязательной вакцинации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42439
Суд в Нур-Султане отказался отменить пункты постановления главного санврача РК об обязательной вакцинации
Отправлено: 23.09.21 - 18:54
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Истцы обжаловали пункты постановлений об обязательном ПЦР-тестировании невакцинированных работников, об организации проведения профилактических прививок в определённые сроки, ограничении допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
712
Re: Суд в Нур-Султане отказался отменить пункты постановления...
Отправлено: 23.09.21 - 18:54
#1
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ктоб сомневался
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