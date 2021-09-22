Раньше власть при введении ЧЕГО то нового ( новые УЛ, паспорта и прочие новшества) всегда писала: на основе передового мирового опыта; по лучшим мировым образцам и так далее. Теперь своё БЕССИЛИЕ или смутно подозреваю, свою ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ростом цен на продукты, обьясняет лишь одним: якобы, ОБЩЕМИРОВЫМ трендом, какими то ВЫЗОВАМИ нашему , якобы, МОЛОДОМУ государству. Может , не надо плыть по течению, а надо просто РАБОТАТЬ, знать РЕАЛЬНОЕ положение дел в государстве, и самое главное: организовывать бесперебойную и слаженную работу всех государственных, промышленных винтиков страны. У нас же , в стране ВСЁ есть, но живём как то через Ж..У, как третье-четвёрто разрядная банановая страна.
Яйцо жас канат с1 за неделю подорожало на 60тнг. Картошка несколько дней назад была по 120,сегодня уже 150-160,так её ещё и не так то просто купить,в Агромаксе и в Заречном выстраиваются огромные очереди,а картошки на всех не хватает. Как говорят картофель есть,но все на уборке в поле и фасовать её не кому. Вот такая ситуация,в инстаграмм зайдёшь так там куча нытиков которым жрать нечего,а как в поле пойти работать,так не кому. Будут дальше лежать ,комментарии строчить как всё плохо,но ЖП с дивана не поднимут.
Добринцофф: Будут дальше лежать ,комментарии строчить как всё плохо,но ЖП с дивана не
Ну эта.. Вы пожалуйста по легче с нами, диванными клопа, ой, Орлами, мы ведь и взлететь в комнате сможем.. А это все же тяжелее, чем какую то картошку перекопать.. Попробуйте сперва с наше, поживите столько на диване..
Добринцофф: но все на уборке в поле и фасовать её не кому.
Можно конечно и психологов привлечь к фасовке картофеля - но они добровольно не пойдут, мотивируя тем, что когда очередной "стрелок" начнет шмалять налево и направо от безысходности и голода - им нужно будет проводить глубокий психологический анализ преступника. Каждому недовольному - по психологу!
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