Re: Собственники жилья будут получать SMS при прописке новых...

Отправлено: - 16:06

Интересно, кто это пишет министру и у министра есть время читать эти писульки, в то время когда простые операторы всяких горячих линии и оперативных служб, часами и днями не берут трубки и не отвечают на звонки, а у министра очевидно много свободного времени и он только и этим и занимается что отвечает на жалобы простых людей.

У меня несколько квартир в городе и НИКТО и НИКОГДА даже и не пытался прописать кого то на мою жилплощадь, без моего ведома..

Надо думать: что это сделано в угоду компаниям сотовой связи - за услуги, наверное будет платить гос.бюджет, как и в случае с СМС-ками о непогоде, по линии МЧС.