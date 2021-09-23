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≡ Собственники жилья будут получать SMS при прописке новых жильцов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42437
Собственники жилья будут получать SMS при прописке новых жильцов
Отправлено: 23.09.21 - 16:06
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Госкорпорация "Правительство для граждан" запустила новый сервис по рассылке SMS-сообщений собственникам жилья о прописке новых жильцов. Выписанный из дома или квартиры человек также будет получать сообщение об этом.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2025
Re: Собственники жилья будут получать SMS при прописке новых...
Отправлено: 23.09.21 - 16:06
#1
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Интересно, кто это пишет министру и у министра есть время читать эти писульки, в то время когда простые операторы всяких горячих линии и оперативных служб, часами и днями не берут трубки и не отвечают на звонки, а у министра очевидно много свободного времени и он только и этим и занимается что отвечает на жалобы простых людей.
У меня несколько квартир в городе и НИКТО и НИКОГДА даже и не пытался прописать кого то на мою жилплощадь, без моего ведома..
Надо думать: что это сделано в угоду компаниям сотовой связи - за услуги, наверное будет платить гос.бюджет, как и в случае с СМС-ками о непогоде, по линии МЧС.
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