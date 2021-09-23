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≡ Стартовали матчи за выход в четвертьфинал международного турнира Astana Open АТР 250
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42437
Стартовали матчи за выход в четвертьфинал международного турнира Astana Open АТР 250
Отправлено: 23.09.21 - 16:00
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В столице Казахстана продолжается международный мужской теннисный турнир Astana Open АТР 250. В пятый день турнира прошли игры первого и второго кругов основной сетки мужского одиночного разряда и поединки в мужском парном разряде.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3683
Re: Стартовали матчи за выход в четвертьфинал международного...
Отправлено: 23.09.21 - 16:00
#1
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Вроде топовых нет игроков совсем??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3683
Re: Стартовали матчи за выход в четвертьфинал международного...
Отправлено: 23.09.21 - 16:02
#2
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Лучше бы написали про чемпионат мира по мини- футболу. Там сборная Казахстана в 1/4 вышла!!
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1183
Стартовали матчи за выход в четвертьфинал международного турнира Astana Open АТР 250
Отправлено: 23.09.21 - 16:34
#3
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Цитата:
Гога:
Лучше бы написали про чемпионат мира по мини- футболу. Там сборная Казахстана в 1/4 вышла!!


На чемпе в расписании стоит начало 1/8 финала в 17.30 московского времени игра с Таиландом. Так что вы что-то поторопились.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3683
Стартовали матчи за выход в четвертьфинал международного турнира Astana Open АТР 250
Отправлено: 23.09.21 - 17:27
#4
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Цитата:
olegggon:

--- Согласен , писал по памяти ,перепутал.
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