Отправлено: - 19:57

Добринцофф:

Будут дальше лежать ,комментарии строчить как всё плохо,но ЖП с дивана не

Цитата:Ну эта..Вы пожалуйста по легче с нами, диванными клопа, ой, Орлами, мы ведь и взлететь в комнате сможем..А это все же тяжелее, чем какую то картошку перекопать..Попробуйте сперва с наше, поживите столько на диване..