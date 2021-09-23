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≡ Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42437
Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
Отправлено: 23.09.21 - 10:14
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Граждане разделились на две партии: одни рассказывают, как легко и быстро они переписали себя и близких, другие ругают программу на сайте sanaq.gov.kz за то, что «ставит дурацкие вопросы», зависает, «не пускает дальше» при невозможности респондента дать определенные данные. Корреспонденты «НГ» испытали процесс на себе.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
96
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 10:14
#1
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А если ты не "переписался" то ,что тогда? В "списках не значился"!!!!!!Что то нет желания и времени сидеть и отвечать на вопросы.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2025
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 10:37
#2
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Цитата:
nmv85:
Что то нет желания и времени сидеть и отвечать


Это как на выборах: это право, а не обязанность: не голосовал - ничего за это не будет.
У меня лично создалось ( легко и быстро прошел онлайн-перепись) впечатление: что вопросы составляли спецслужбы.
Все данные по тому или иному хозяйству , в большинстве своём, есть в амбарных книгах местных сельских акиматах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12318
Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
Отправлено: 23.09.21 - 10:45
#3
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Цитата:
ACROS:
Это как на выборах: это право, а не обязанность: не голосовал - ничего за это не будет.

Ну если на выборах явка 60% - да пофиг а если переписан только 60% граждан - тут уже могут проблемы возникнуть особенно при планировании
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2543
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 13:00
#4
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Лично я плюнул на эту перепись. Как она ко мне, так и я к ней. Две недели не могу войти ни на основной сайт, ни в Егов. Дохожу при регистрации до кнопочки "Дальше" и потом ВСЁ! Зависает и не отвечает, только пишет, что время истекло.
Так что назло кондуктору куплю билет и пойду пешком. :-x
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2025
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 14:24
#5
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Цитата:
maxsaf:
проблемы возникнуть особенно при планировании


Я, думаю, что данные нужны именно для ПЛАНИРОВАНИЯ - это миф, идущий с советских времён: - ВСЁ об имуществах, авто, с/х техники и прочих накопленных тяжким и непосильным трудом - есть в органах БТИ, жол полицияда и технадзоре; ВСЁ об составе семьи - есть в органах юстиции; ВСЁ об инвалидах, пенсионерах - есть в органах соц.защиты; ВСЁ - об заработках, бизнесе - есть в органах гос.доходов и так далее.
Поэтому НИКАКИХ проблем у нашего правительства при планировании НЕ ВОЗНИКНУТ, потому что этого действия в их работе попросту НЕТ.
И само слово ПЛАНИРОВАНИЕ - слишком громко сказано, для этого правительства - элементарно: - если ОНИ занимались планированием - то как могли допустить МАССОВЫЙ падёж скота в двух областях?
Тогда ОНИ должны были на оснований сводок и долгосрочных прогнозов Казгидромета предвидеть эту ситуацию и заПЛАНИРОВАТЬ переброску кормов с севера на запад, просубсидировать это мероприятие бюджетными деньгами; пролонгировать кредиты и лизинги мангистауских и кызылординских фермеров;
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
772
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 14:52
#6
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Переписаться не получилось. Программа не знает адреса, в котором я прописан и все на этом. Никакие ухищрения не помогают. Думаю, что и реальные переписчики сюда не появятся. Телефон поддержки для отмазки есть, на самом деле до него не дозвониться НИКОГДА. Будем считать страна недосчиталась своих сыновей-дочерей :lol:
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