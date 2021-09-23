Отправлено: - 12:27

ZXC:

Ездил я в Алмате на таком. Неудобный салон. Особенно непонятный подъём к задним сиденьям. Мест мало сидящих. Неудачно выбранная модель.

[Исправлено: Нурбанчик, 23.09.2021 - 12:43]

Цитата:Ну а что вы хотели? Автобус средней вместимости, с двумя дверными проёмами, чтобы двигатель не отнимал полезную площадь салона, пространство в задней части салона вместе с сиденьями расположили над пространством занятым двигателем и элементами управления.Это если автобус большой вместимости, то вся площадь автобуса может быть низкопольной, при этом в задней части салона имеется возможность занять местом расположения двигателя полезную площадь салонаТакие автобусы типа ISUZU SAZ LE 60 нужно использовать как маршрутное такси или на коротких маршрутах.Если кустанайские перевозчики приобретут такие автобусы, то частоту рейсов по маршрутам необходимо будет увеличивать, а это удорожание себестоимости перевозки пассажиров.