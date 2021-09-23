Проект по обновлению автобусного парка областного центра пока находится на стадии рассмотрения. Это инициатива управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области, с которой в июле 2021 года госорган обратился в СПК «Тобол». Читать статью
Как говорил Умирзак Естаевич: "-Я всегда говорил, что нет у нас производства сельхозтехники. Привезли трактор или комбайн по частям, собрали здесь и ещё льготы хотят от государства. Это мошенники, хотят заработать на фермере." Теперь эти мошенники покупают китайские автобусы через Узбекистан и втюхивают местным перевозчикам, которых недобили ЖКХ акимата и главсанврач области.
Скорее всего, дело было так: - один гос.муж Вася попросил другого гос.мужа Мыркымбая: - "....у тебя же халявные бабки есть, перегони их ко мне, а я тебе автобусы по цене, которая нас "устраивает" отдам...." Где то может есть и дешевле , ( скорее всего так и есть), но кто же будет на это смотреть.
Цитата:
Ильяс: Умирзак
Шукеев, в бытность акимом области и затеял всё это дело: реанимировал валящий на боку дизельный завод; спонсором подключил "Каспийский" банк( нынешний "КаспиБанк"); нашёл и привёл за руку в область инвесторов - и пошло, поехало: весело, с улыбкой, на телекамеру прикручиваем четыре колеса к белорусскому комбайну "Полес..", пардон "Есиль"; клеим табличку "Маде ин Казахстан" и гордо отчитываемся перед народом о создании своего национального машиностроительного центра.
Перевозчикам в порядке очередности для тестирования был предоставлен один автобус ISUZU SAZ LE 60. Стоимость автобуса - 39 900 000 тенге, - сообщил «НГ» директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырам СЕМЕЙБАЕВ.
По курсу 1:6 цена получается 6,65 млн. руб. ( по курсу 5,85 это 6,8 млн.руб.), у нас по дилерским ценам можно за 6,55 млн.руб. взять такого же класса МАЗ 206 с движком Mercedes-Benz и коробкой Allison. И то, это цена московского дилера, а если с завода и большой партией, то будет ощутимо дешевле, даже с учётом установки кондиционера не предусмотренного базовой комплектацией. Я понимаю, что нужно поддерживать местного производителя, но цены почему-то довольно внушительные у такого производителя.
Такое ощущение, что фото делали и писали текст разные люди на разных языках и о разных автобусах. В кадре нечто древнее с нелепленными четырьмя рядами сидений и УЗКИМ проходом.
Это что угодно, но не городской автобус. Это компоновка пригородной агломерации 20 км от города, где люди большую часть поездки неподвижны. В городских цивилизованных городов сейчас практически трудно встретить массу сдвоенных сидений да ещё и с СТОЛЬ УЗКИМ ПРОХОДОМ.
Текст же написан о городском автобусе. В городском с его постоянным движением пассажиров на частых остановках такая компоновка давно не применяется.
Такая компоновка как раз характерна для узбекского менталитета, она олицетворяет сложившийся образ перевозок "Большой маршрутка много везёт"
ZXC: Ездил я в Алмате на таком. Неудобный салон. Особенно непонятный подъём к задним сиденьям. Мест мало сидящих. Неудачно выбранная модель.
Ну а что вы хотели? Автобус средней вместимости, с двумя дверными проёмами, чтобы двигатель не отнимал полезную площадь салона, пространство в задней части салона вместе с сиденьями расположили над пространством занятым двигателем и элементами управления. Это если автобус большой вместимости, то вся площадь автобуса может быть низкопольной, при этом в задней части салона имеется возможность занять местом расположения двигателя полезную площадь салона
Такие автобусы типа ISUZU SAZ LE 60 нужно использовать как маршрутное такси или на коротких маршрутах. Если кустанайские перевозчики приобретут такие автобусы, то частоту рейсов по маршрутам необходимо будет увеличивать, а это удорожание себестоимости перевозки пассажиров.
Типичный салон низкопольника в большой агломерации, (6 летней давности) Агломерации, где автобус именно - ОСНОВНОЕ средство транспорта. С длинными через весь город маршрутами.
На фото легко угадывается МАЗ трудяга больших городов с ДЛИННЫМИ маршрутами.
В городах, где автобус и электробус не является основным и его работа довоз от станций МЦК, МЦД и Метро на КОРОТКИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ дистанции салоны немного другие. Огромная накопительная площадка, куда легко входят три вело, или три детские коляски. Места для маломобильных впереди салона и сдвоенные над колесными арками сзади но с широким проходом.
То, же что представлено в статье - непригодно для эксплуатации на основных маршрутах агломерации в 250 тыс.
Малограмотное управление пассажирского транспорта поганой метлой нужно гнать из города, пока они не ухлопали государственные и городские деньги на бездарнейшие решения.
О транспорте городов, а не аулов хоть немного можно почитать и посмостреть тут:
Статья трехлетней давности с сомнениями автора. На этот год электробусы и салоны обычных автобусов сделанные как в этих электробусах по одному стандарту полностью вытеснили старые. На улицах Москвы уже никого не удивляет электробус. Старые автобусы пятилетней давности давно порезаны на метал или отправлены в города типа Нижнего Новгорода докатывать свой ресурс.
Серый волк: Типичный салон низкопольника в большой агломерации, где автобус - ОСНОВНОЕ средство транспорта.
В Челябинске старался пользоваться 64-ым маршрутом, на котором запустили новые автобусы ЛИАЗ. При том, что они внешне смотрятся хорошо, в нем есть кондиционер, еще все новое, есть даже работающая зарядка для телефонов, но вход в заднюю дверь очень неудобный... втыкаешься в эту тумбу с двигателем и высокий подиум, а 2 кресла возле двери - это проверка на лишний вес... пролезет не каждый.
Ну они же откровенно малы эти китайские автобусики. Зато гордая жапонская наклейка Исудзу. Не надо выдумывать велосипед,а вспомните старые добрые венгерские Икарусы и какая у них была вместительность. Или они сократят интервал? Сомневаюсь. И так водителей нет,а здесь ещё эти малыши.
Да, изначально это были "Енисеи-1500", синего цвета ( зелёного и красного цвета - это чисто российские,красноярской сборки). Время идёт - сроки уборки сжатые; в результате ОПТИМИЗАЦИИ села-рабочих рук на селе мало; производительность Енисеев маленькая( 15-20 га. за день); комфорта -ноль; - вот и стали собирать з/у комбайны с большей производительностью. Батька продал другу лицензию: вот и собирают в Костанае "Полесье", в Кокшетау - Акросы; в СевКазе - немецкие Классы - схема одна и та же: прикручивают колеса и клеим наклейку.
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