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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Почти как у дедушки Крылова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42434
Аркадий ДЕНИСОВ: Почти как у дедушки Крылова
Отправлено: 23.09.21 - 11:34
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Помните: «Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; /И надобно ж беде случиться, /Что около тех мест голодный рыскал Волк». Эта картинка всплывает в памяти, когда знакомишься с наездами облпрокуратуры на ИП «Корнеев М. В.».
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2152
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Почти как у дедушки Крылова
Отправлено: 23.09.21 - 11:34
#1
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Цитата:
И занялась им судья районного суда Сауле Утина.

Цитата:
Судья заинтересовалась личностью Жанаспанова, фактами его рабочей биографии, владением инструментами и маркшейдерскими расчетами. И пришла к однозначному выводу: представленный в прокуратуру и экологам отчет является недопустимым и, следовательно, не может служить основанием для наказания Корнеева

Да бог, побольше таких судей!

Интересно узнать,у Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области имеются подведомственные службы которые занимаются топографическими, геодезическими и кадастровыми работами?
Или местная прокуратура с дуба рухнула, привлекая к таким указанным в статье оценкам, не понятно какого-то залетного Жанаспанова из другой области?! :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4848
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Почти как у дедушки Крылова
Отправлено: 23.09.21 - 12:11
#2
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Я считаю в прокуратуре сидят одни дармоеды, шутка ли из моих восемь обращении, здесь и кража, ОПГ, побои и вымогательство с указанием конкретных имён и лиц, ни одного дела не довели до суда, наоборот сказали- топай и сам судись , край адвоката нормального найми
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