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И занялась им судья районного суда Сауле Утина.

Судья заинтересовалась личностью Жанаспанова, фактами его рабочей биографии, владением инструментами и маркшейдерскими расчетами. И пришла к однозначному выводу: представленный в прокуратуру и экологам отчет является недопустимым и, следовательно, не может служить основанием для наказания Корнеева

Цитата:Цитата:Да бог, побольше таких судей!Интересно узнать,у Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области имеются подведомственные службы которые занимаются топографическими, геодезическими и кадастровыми работами?Или местная прокуратура с дуба рухнула, привлекая к таким указанным в статье оценкам, не понятно какого-то залетного Жанаспанова из другой области?!