Отправлено: - 10:37

nmv85:

Что то нет желания и времени сидеть и отвечать

Цитата:Это как на выборах: это право, а не обязанность: не голосовал - ничего за это не будет.У меня лично создалось ( легко и быстро прошел онлайн-перепись) впечатление: что вопросы составляли спецслужбы.Все данные по тому или иному хозяйству , в большинстве своём, есть в амбарных книгах местных сельских акиматах.