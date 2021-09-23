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≡ Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42433
Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
Отправлено: 23.09.21 - 10:14
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Граждане разделились на две партии: одни рассказывают, как легко и быстро они переписали себя и близких, другие ругают программу на сайте sanaq.gov.kz за то, что «ставит дурацкие вопросы», зависает, «не пускает дальше» при невозможности респондента дать определенные данные. Корреспонденты «НГ» испытали процесс на себе.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
96
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 10:14
#1
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А если ты не "переписался" то ,что тогда? В "списках не значился"!!!!!!Что то нет желания и времени сидеть и отвечать на вопросы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2022
Re: Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи...
Отправлено: 23.09.21 - 10:37
#2
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Цитата:
nmv85:
Что то нет желания и времени сидеть и отвечать


Это как на выборах: это право, а не обязанность: не голосовал - ничего за это не будет.
У меня лично создалось ( легко и быстро прошел онлайн-перепись) впечатление: что вопросы составляли спецслужбы.
Все данные по тому или иному хозяйству , в большинстве своём, есть в амбарных книгах местных сельских акиматах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12318
Лучше ответить, чем не отвечать - Прохождение переписи онлайн требует от населения терпения и подготовки
Отправлено: 23.09.21 - 10:45
#3
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Цитата:
ACROS:
Это как на выборах: это право, а не обязанность: не голосовал - ничего за это не будет.

Ну если на выборах явка 60% - да пофиг а если переписан только 60% граждан - тут уже могут проблемы возникнуть особенно при планировании
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