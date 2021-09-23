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Как фонд «Даму» помогает костанайским предпринимателям развивать бизнес. Об этом рассказали сами руководители предприятий в ходе пресс-тура. Он дал возможность журналистам видеть, на что потрачены кредиты, полученные в рамках государственных программ, и как они работают. Побывали в трех компаниях, действующих в совершенно разных отраслях.