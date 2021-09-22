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≡ Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана нет зависимости от мирового рынка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42431
Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана нет зависимости от мирового рынка
Отправлено: 22.09.21 - 13:15
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От неэффективной борьбы с ростом цен потери несёт только простое население, которое вынуждено платить скрытый инфляционный налог, считают в НПК.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22761
Re: Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана...
Отправлено: 22.09.21 - 13:15
#1
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Картошка - дорожает, а вы тут - про Россию... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13361
Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана нет зависимости от мирового рынка
Отправлено: 22.09.21 - 13:23
#2
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Цитата:
drakon:
Картошка - дорожает, а вы тут - про Россию..


так это..
Путин же...ценой на картошку заправляет.
в Костанае.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2705
Re: Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана...
Отправлено: 22.09.21 - 13:45
#3
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А что за НПК рекламирует он?
Где это НПК было вме это время, пиво пило?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2020
Re: Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана...
Отправлено: 22.09.21 - 15:22
#4
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Раньше власть при введении ЧЕГО то нового ( новые УЛ, паспорта и прочие новшества) всегда писала: на основе передового мирового опыта; по лучшим мировым образцам и так далее.
Теперь своё БЕССИЛИЕ или смутно подозреваю, свою ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ростом цен на продукты, обьясняет лишь одним: якобы, ОБЩЕМИРОВЫМ трендом, какими то ВЫЗОВАМИ нашему , якобы, МОЛОДОМУ государству.
Может , не надо плыть по течению, а надо просто РАБОТАТЬ, знать РЕАЛЬНОЕ положение дел в государстве, и самое главное: организовывать бесперебойную и слаженную работу всех государственных, промышленных винтиков страны.
У нас же , в стране ВСЁ есть, но живём как то через Ж..У, как третье-четвёрто разрядная банановая страна.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
95
Re: Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана...
Отправлено: 22.09.21 - 15:51
#5
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Критерий нищеты : если вы тратите на еду более 50% своих доходов, то вы нищий. - Я не могу тратить 50% на еду, потому что 70% уходит на квартиру. - Какой изящный способ избегания бедности
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8075
Re: Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана...
Отправлено: 22.09.21 - 19:36
#6
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Яйцо жас канат с1 за неделю подорожало на 60тнг.
Картошка несколько дней назад была по 120,сегодня уже 150-160,так её ещё и не так то просто купить,в Агромаксе и в Заречном выстраиваются огромные очереди,а картошки на всех не хватает.
Как говорят картофель есть,но все на уборке в поле и фасовать её не кому.
Вот такая ситуация,в инстаграмм зайдёшь так там куча нытиков которым жрать нечего,а как в поле пойти работать,так не кому.
Будут дальше лежать ,комментарии строчить как всё плохо,но ЖП с дивана не поднимут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2705
Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана нет зависимости от мирового рынка
Отправлено: 22.09.21 - 19:57
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Будут дальше лежать ,комментарии строчить как всё плохо,но ЖП с дивана не

Ну эта..
Вы пожалуйста по легче с нами, диванными клопа, ой, Орлами, мы ведь и взлететь в комнате сможем..
А это все же тяжелее, чем какую то картошку перекопать..
Попробуйте сперва с наше, поживите столько на диване..


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12316
Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана нет зависимости от мирового рынка
Отправлено: 23.09.21 - 04:16
#8
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Цитата:
Добринцофф:
но все на уборке в поле и фасовать её не кому.

Можно конечно и психологов привлечь к фасовка картофеля - но они добровольно не пойдут, мотивируя тем, что когда очередной "стрелок" начнет шмалять налево и направо от безысходности и голода - им нужно будет проводить глубокий психологический анализ преступника. Каждому недовольному - по психологу! 8-)

[Исправлено: maxsaf, 23.09.2021 - 04:24]
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