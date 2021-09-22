Отправлено: - 22:45

maxsaf:

Я чуть чаем не подавился. Это я то поддерживающий Абайку?

elektron:

И любой факт в своей интерпретации выдаёшь, хотя везде тут же утверждаешь об мнимой объективности (то есть, о той которая тебе нравится).

maxsaf:

Вопрос к вам обоим. Это ли не облизывания? Или это обьекивная взаимная похвала такая, взасос, но без языка?

serg kost:

Из страны не сбегали, и свою армию не бросали.

serg kost:

Они все убивали мирных. Значит преступники. Ни один чистым не остался.

serg kost:

А ты будешь сражаться против фашизма?

serg kost:

Реклама ЛГБТ, доступная для детей, это уголовное преступление. А для тебя это просто реклама? Понятно.

elektron:

Можно и не помнить, но если собеседник не помнит, о чём вчера речь вёл, как можно сегодня её (эту речь) продолжить) Немного неловкая ситуация получается.

Цитата:Не вриТы меня поддерживаешь тайноЧерез Сороса)Цитата:Объективность однаИ я стараюсь придерживаться еёЦитата:Я просто в шоке что человек ещё и в комиксах разбираетсяА облизывание как вы учили в своей школе (чучуть подслушал) это когда в споре двоих вы намерно хвалите одного чтобы показалось что вы его поддерживаетеА со стороны видно что лижите)Цитата:Украинское партбюро сидело на Украине?Точно уверен?Цитата:Советские войска тоже мирных убивалиИ российские при зачистке ЧечниПреступники?Цитата:А что я сейчас делаю?Цитата:Уголовное преступление в какой стране? В фашисткой?По мне половина рекламы в которых есть российские звёзды это реклама ЛГБТВедь звёзд никто не проверял, правда?Цитата:Хочешь умно спорить и диалог вести красивоПомни о чем спорил вчера и пол года назад(хотябы)Серёга вон не помнит ужеПостоянно в лужу садится