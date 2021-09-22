elektron: Можно и не помнить, но если собеседник не помнит, о чём вчера речь вёл, как можно сегодня
Вот еще пример.. Сижу пишу, спокойно пью пивка и все такое, выкладываю фото.. И тут гробовым голосом злого гиппопотама - ЯЗЫ-ЫК.... Ну я пугаюсь естественно и думаю, мне предлагают деликатес откушать.. А тут опять над ухом, только еще грознее - А ТЫ ВЫУЧИЛ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫ-ЫК? Ту я снова пугаюсь и стараюсь хоть чего то там ответить, а голос опять - ТЫ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ... Ну что то в этом роде.. Да, я безусловно это помню, но каждый раз вспоминать это, рисуя в своем образе красную тряпку на этом оппоненте, я не собираюсь. К чему это приведет, да и приведет ли вообще? Так что помнить постоянно, засирать как говорится память, мне без надобности.. Это необязательная часть эмоций, совсем..
maxsaf: Я чуть чаем не подавился. Это я то поддерживающий Абайку?
Не ври Ты меня поддерживаешь тайно Через Сороса) Цитата:
elektron: И любой факт в своей интерпретации выдаёшь, хотя везде тут же утверждаешь об мнимой объективности (то есть, о той которая тебе нравится).
Объективность одна И я стараюсь придерживаться её Цитата:
maxsaf: Вопрос к вам обоим. Это ли не облизывания? Или это обьекивная взаимная похвала такая, взасос, но без языка?
Я просто в шоке что человек ещё и в комиксах разбирается А облизывание как вы учили в своей школе (чучуть подслушал) это когда в споре двоих вы намерно хвалите одного чтобы показалось что вы его поддерживаете А со стороны видно что лижите)Цитата:
serg kost: Из страны не сбегали, и свою армию не бросали.
Украинское партбюро сидело на Украине? Точно уверен?Цитата:
serg kost: Они все убивали мирных. Значит преступники. Ни один чистым не остался.
Советские войска тоже мирных убивали И российские при зачистке Чечни Преступники? Цитата:
serg kost: А ты будешь сражаться против фашизма?
А что я сейчас делаю?Цитата:
serg kost: Реклама ЛГБТ, доступная для детей, это уголовное преступление. А для тебя это просто реклама? Понятно.
Уголовное преступление в какой стране? В фашисткой? По мне половина рекламы в которых есть российские звёзды это реклама ЛГБТ Ведь звёзд никто не проверял, правда? Цитата:
elektron: Можно и не помнить, но если собеседник не помнит, о чём вчера речь вёл, как можно сегодня её (эту речь) продолжить) Немного неловкая ситуация получается.
Хочешь умно спорить и диалог вести красиво Помни о чем спорил вчера и пол года назад(хотябы) Серёга вон не помнит уже Постоянно в лужу садится
111: А тут опять над ухом, только еще грознее - А ТЫ ВЫУЧИЛ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫ-ЫК? Ту я снова пугаюсь и стараюсь хоть чего то там ответить, а голос опять - ТЫ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ..
Причем это тебе пишет поухевоший в Канаду от казахского языка Терпит, сам то не выучил Боится казахов Но лицемерно пытается выехать на провокациях к местным)) Типо ага ага,я как продавец должен был знать Знать и все остальное обязаны!!! Но не понимает смешной, что требуют только от сферы обслуживания знание двух языков)) Точнее понимает,вот и обидно
abaika95: Причем это тебе пишет поухевоший в Канаду от казахского языка Терпит, сам то не выучил
Я то думал, что я один такой, кто не выучил. Но я честно освободил место для знающих - чемодан вокзал и т д. А есть тупо забившие. 111 - один из них. И я еще не раз поинтересуюсь его успехами в этом вопросе.
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