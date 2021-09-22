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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2691
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:16
#8851
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Цитата:
elektron:
Можно и не помнить, но если собеседник не помнит, о чём вчера речь вёл, как можно сегодня

Вот еще пример..
Сижу пишу, спокойно пью пивка и все такое, выкладываю фото..
И тут гробовым голосом злого гиппопотама - ЯЗЫ-ЫК....
Ну я пугаюсь естественно и думаю, мне предлагают деликатес откушать..
А тут опять над ухом, только еще грознее - А ТЫ ВЫУЧИЛ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫ-ЫК?
Ту я снова пугаюсь и стараюсь хоть чего то там ответить, а голос опять - ТЫ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ...
Ну что то в этом роде..
Да, я безусловно это помню, но каждый раз вспоминать это, рисуя в своем образе красную тряпку на этом оппоненте, я не собираюсь.
К чему это приведет, да и приведет ли вообще?
Так что помнить постоянно, засирать как говорится память, мне без надобности..
Это необязательная часть эмоций, совсем..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2691
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:17
#8852
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Цитата:
serg kost:

У нас малины не было, даже ни ягодки не сорвал.
Только покупали..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:37
#8853
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Цитата:
таноми52:
Так что у тебя даже "кучки" нет

Я не собираюсь в кучки)).
Это ваше прирагатива
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7786
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:38
#8854
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Цитата:
111:
У нас малины не было, даже ни ягодки не сорвал. Только покупали..

Марик, так за дачей ухаживать нужно. Сам же фотки выставлял запущенной дачи. :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:41
#8855
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В этом году малина не уродилась. Еще и мотор в обществе долго не работал. Полив дали 21 мая, много что плохо выживало на даче.
Сейчас осенний сорт кормит. Весной будет много отростков на рассаду.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:45
#8856
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Цитата:
111:
А ТЫ ВЫУЧИЛ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫ-ЫК? Ту я снова пугаюсь и стараюсь хоть чего то там ответить

Зачем отвечать - молоток же есть для таких случаев 8-) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:45
#8857
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Цитата:
maxsaf:
Я чуть чаем не подавился. Это я то поддерживающий Абайку?

Не ври
Ты меня поддерживаешь тайно
Через Сороса)
Цитата:
elektron:
И любой факт в своей интерпретации выдаёшь, хотя везде тут же утверждаешь об мнимой объективности (то есть, о той которая тебе нравится).

Объективность одна
И я стараюсь придерживаться её
Цитата:
maxsaf:
Вопрос к вам обоим. Это ли не облизывания? Или это обьекивная взаимная похвала такая, взасос, но без языка?

Я просто в шоке что человек ещё и в комиксах разбирается
А облизывание как вы учили в своей школе (чучуть подслушал) это когда в споре двоих вы намерно хвалите одного чтобы показалось что вы его поддерживаете
А со стороны видно что лижите)Цитата:
serg kost:
Из страны не сбегали, и свою армию не бросали.

Украинское партбюро сидело на Украине?
Точно уверен?Цитата:
serg kost:
Они все убивали мирных. Значит преступники. Ни один чистым не остался.

Советские войска тоже мирных убивали
И российские при зачистке Чечни
Преступники?
Цитата:
serg kost:
А ты будешь сражаться против фашизма?

А что я сейчас делаю?Цитата:
serg kost:
Реклама ЛГБТ, доступная для детей, это уголовное преступление. А для тебя это просто реклама? Понятно.

Уголовное преступление в какой стране? В фашисткой?
По мне половина рекламы в которых есть российские звёзды это реклама ЛГБТ
Ведь звёзд никто не проверял, правда?
Цитата:
elektron:
Можно и не помнить, но если собеседник не помнит, о чём вчера речь вёл, как можно сегодня её (эту речь) продолжить) Немного неловкая ситуация получается.

Хочешь умно спорить и диалог вести красиво
Помни о чем спорил вчера и пол года назад(хотябы)
Серёга вон не помнит уже
Постоянно в лужу садится
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:49
#8858
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Цитата:
111:
Но видящий в темноте черта, а цвете дня Дьявола, не способен н когда ничего другого увидеть..


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:50
#8859
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Цитата:
111:
А тут опять над ухом, только еще грознее - А ТЫ ВЫУЧИЛ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫ-ЫК? Ту я снова пугаюсь и стараюсь хоть чего то там ответить, а голос опять - ТЫ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ..

Причем это тебе пишет поухевоший в Канаду от казахского языка
Терпит, сам то не выучил
Боится казахов
Но лицемерно пытается выехать на провокациях к местным))
Типо ага ага,я как продавец должен был знать
Знать и все остальное обязаны!!!
Но не понимает смешной, что требуют только от сферы обслуживания знание двух языков))
Точнее понимает,вот и обидно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2691
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:50
#8860
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Цитата:
maxsaf:
молоток же есть для таких случаев

Поедлагаешь пулять его прямо к тебе в Канаду?
Или забить свою Сяоми на смерть..

[Исправлено: 111, 22.09.2021 - 22:51]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2691
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:52
#8861
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Цитата:
elektron:
Марик, так за дачей ухаживать нужно

Продавать буду ее, если получится
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7786
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:53
#8862
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Цитата:
abaika95:
Объективность одна И я стараюсь придерживаться её

Тогда вы должны понимать роль "северного брата" в мире, как геополитическом мире, так и мире союзных республик, пусть и бывших. И все блага, кажущиеся само собой разумеющимся...

[Исправлено: elektron, 22.09.2021 - 18:01]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 23:02
#8863
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Цитата:
abaika95:
Причем это тебе пишет поухевоший в Канаду от казахского языка Терпит, сам то не выучил

Я то думал, что я один такой, кто не выучил. Но я честно освободил место для знающих - чемодан вокзал и т д. А есть тупо забившие. 111 - один из них. И я еще не раз поинтересуюсь его успехами в этом вопросе. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 23:03
#8864
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Цитата:
111:
Или забить свою Сяоми на смерть..

Поддерживаю :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 23:06
#8865
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Цитата:
abaika95:
Не ври Ты меня поддерживаешь тайно Через Сороса)

Через него я вам могу только печенье подкинуть :lol:
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