Отправлено: - 21:36

elektron:

ещё так же как таджики русских учат в лифтах не кокить.

Цитата:Как вы запоминаете что чего сказал, я и раньше не мог помнить что сказал оппонент, сейчас и подавно..Записываете что ли там все..