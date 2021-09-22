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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:34
Цитата:
Я чуть чаем не подавился.
Это я то поддерживающий Абайку?
таноми52:
"Остальные" - это только Макс. Больше не вижу поддерживающих тебя.
"Остальные" - это только Макс. Больше не вижу поддерживающих тебя.
Я чуть чаем не подавился.
Это я то поддерживающий Абайку?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:36
Цитата:
Как вы запоминаете что чего сказал, я и раньше не мог помнить что сказал оппонент, сейчас и подавно..
Записываете что ли там все..
elektron:
ещё так же как таджики русских учат в лифтах не кокить.
ещё так же как таджики русских учат в лифтах не кокить.
Как вы запоминаете что чего сказал, я и раньше не мог помнить что сказал оппонент, сейчас и подавно..
Записываете что ли там все..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:38
Цитата:
Ну а что остаётся? Если ты любое здравомыслящее объяснение десять раз передёрнешь, лишь "умным" показаться. И любой факт в своей интерпретации выдаёшь, хотя везде тут же утверждаешь об мнимой объективности (то есть, о той которая тебе нравится).
abaika95:
Байкот наглядно
Байкот наглядно
Ну а что остаётся? Если ты любое здравомыслящее объяснение десять раз передёрнешь, лишь "умным" показаться. И любой факт в своей интерпретации выдаёшь, хотя везде тут же утверждаешь об мнимой объективности (то есть, о той которая тебе нравится).
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:39
Цитата:
Цитата:
Вопрос к вам обоим. Это ли не облизывания? Или это обьекивная взаимная похвала такая, взасос, но без языка?
111: Зато ты самый популярный в НГ и самый цитируемый.
Цитата:
abaika95:
111 удивляет меня больше и больше Ты ещё и с философией комиксов ДиСи знаком?)) Похвально
111 удивляет меня больше и больше Ты ещё и с философией комиксов ДиСи знаком?)) Похвально
Вопрос к вам обоим. Это ли не облизывания? Или это обьекивная взаимная похвала такая, взасос, но без языка?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:40
Цитата:
Да тут нечего запоминать, просто когда несколько страниц исписаны, про то как таджики пишут в лифтах, что бы не кокить, реклама просто.
[Исправлено: elektron, 22.09.2021 - 16:41]
111:
Как вы запоминаете
Как вы запоминаете
Да тут нечего запоминать, просто когда несколько страниц исписаны, про то как таджики пишут в лифтах, что бы не кокить, реклама просто.
[Исправлено: elektron, 22.09.2021 - 16:41]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:44
Цитата:
Не знаю что ты там выискиваешь, посмотри на тех, кто с тобой рядом для начала..
Тебе всегда хочется делать кому то замечания, забывая порой о себе лично..
В комменте ниже на ремарку таноми52 я думаю пояснил весьма подробно, почему..
И объяснил уже несколько причин до этого, почему..
Но видящий в темноте черта, а цвете дня Дьявола, не способен н когда ничего другого увидеть..
Объяснять таким наверно смысла не имеет..
maxsaf:
Вопрос к вам обоим. Это ли не облизывания?
Вопрос к вам обоим. Это ли не облизывания?
Не знаю что ты там выискиваешь, посмотри на тех, кто с тобой рядом для начала..
Тебе всегда хочется делать кому то замечания, забывая порой о себе лично..
В комменте ниже на ремарку таноми52 я думаю пояснил весьма подробно, почему..
И объяснил уже несколько причин до этого, почему..
Но видящий в темноте черта, а цвете дня Дьявола, не способен н когда ничего другого увидеть..
Объяснять таким наверно смысла не имеет..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:47
Цитата:
Хм..
Я ничего такого не читал..
А если б прочитал, то не придал значения кто это пишет..
В дискуссиях эмоции, прежде всего, и все это надо запоминать?
elektron:
просто когда несколько страниц исписаны, про то как таджики пишут в лифтах
просто когда несколько страниц исписаны, про то как таджики пишут в лифтах
Хм..
Я ничего такого не читал..
А если б прочитал, то не придал значения кто это пишет..
В дискуссиях эмоции, прежде всего, и все это надо запоминать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:48
Цитата:
Цитата:
Где страна приказала, там и работали. Кто в подполье, кто на фронте, кто в тылу. Из страны не сбегали, и свою армию не бросали.
Цитата:
Они все убивали мирных. Значит преступники. Ни один чистым не остался.
Цитата:
А ты будешь сражаться против фашизма?
Цитата:
Реклама ЛГБТ, доступная для детей, это уголовное преступление. А для тебя это просто реклама? Понятно.
abaika95:
Цитата:
В УССР сидели при немцах?
Где страна приказала, там и работали. Кто в подполье, кто на фронте, кто в тылу. Из страны не сбегали, и свою армию не бросали.
Цитата:
Ну дык какая твоя точка зрения на лесных братьев которые убивали мирных
Они все убивали мирных. Значит преступники. Ни один чистым не остался.
Цитата:
28 млн которые костьми легли
А ты будешь сражаться против фашизма?
Цитата:
Реклама с геем это пропаганда ЛГБТ или просто реклама? i
Реклама ЛГБТ, доступная для детей, это уголовное преступление. А для тебя это просто реклама? Понятно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:49
Цитата:
А я читал. Хотя после четырёх полторашек, тоже наверное бы
Цитата:
111:
Я ничего такого не читал..
Я ничего такого не читал..
А я читал. Хотя после четырёх полторашек, тоже наверное бы
Цитата:
111:
то не придал значения кто это пишет..
то не придал значения кто это пишет..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 21:54
Цитата:
В процессе горячих дискуссий, выдирать какие то обрывки, склонения, какие то хамские слова..
Ну..
Во первых это не зона, чтоб за базар какого то слова, заставлять отвечать по полной.
Но и не помойка, где Катьку из за измены убивает муж Самат, поле литра водки..
Тут форум и придавать что то серьезное каким то словам, тем более помнить их, надо ли?
elektron:
я читал.
я читал.
В процессе горячих дискуссий, выдирать какие то обрывки, склонения, какие то хамские слова..
Ну..
Во первых это не зона, чтоб за базар какого то слова, заставлять отвечать по полной.
Но и не помойка, где Катьку из за измены убивает муж Самат, поле литра водки..
Тут форум и придавать что то серьезное каким то словам, тем более помнить их, надо ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:00
Цитата:
Я не выдирал и не хамские, а только то, что было Цитата:
Ну это по большей части к абайке, он цепляется как лист репейный к каждой неточности. Цитата:
Можно и не помнить, но если собеседник не помнит, о чём вчера речь вёл, как можно сегодня её (эту речь) продолжить) Немного неловкая ситуация получается.
111:
выдирать какие то обрывки, склонения, какие то хамские слова..
выдирать какие то обрывки, склонения, какие то хамские слова..
Я не выдирал и не хамские, а только то, что было Цитата:
111:
чтоб за базар какого то слова, заставлять отвечать по полной.
чтоб за базар какого то слова, заставлять отвечать по полной.
Ну это по большей части к абайке, он цепляется как лист репейный к каждой неточности. Цитата:
111:
тем более помнить их, надо ли?
тем более помнить их, надо ли?
Можно и не помнить, но если собеседник не помнит, о чём вчера речь вёл, как можно сегодня её (эту речь) продолжить) Немного неловкая ситуация получается.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:01
А то что почему..
Почему не спорю с абайкой..
Опять же..
А почему не спорю с Алисой?
Почему не спорю с Добринцовым?
С Дракошей?
Не смотря на так же на какие то разночтения по определенным темам?
Кто тут еще остался..
С сержем еще не спорил, да и неохота..
Значит ли это, что я их как то облизываю, а они меня?
Я думал на объяснение потребуется всего 5 причин..
Но народу нужно каждый день долбить их..
Почему не спорю с абайкой..
Опять же..
А почему не спорю с Алисой?
Почему не спорю с Добринцовым?
С Дракошей?
Не смотря на так же на какие то разночтения по определенным темам?
Кто тут еще остался..
С сержем еще не спорил, да и неохота..
Значит ли это, что я их как то облизываю, а они меня?
Я думал на объяснение потребуется всего 5 причин..
Но народу нужно каждый день долбить их..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:06
Цитата:
Я в общем по форуму, поведение есть у некоторых такое.
Насчет речи вчерашней..
А зачем ее продолжать и мусолить?
Ладно два, даже три дня дискутировать, но если к пониманию того или иного вопроса две стороны не приходят, то это уже не дискуссия.
Это просто игра, от скукоты и оппоненты знают, что друг без друга просто не могут..
К слову говоря о Бетмене я определенно и это в том числе имел ввиду..
elektron:
Я не выдирал и не
Я не выдирал и не
Я в общем по форуму, поведение есть у некоторых такое.
Насчет речи вчерашней..
А зачем ее продолжать и мусолить?
Ладно два, даже три дня дискутировать, но если к пониманию того или иного вопроса две стороны не приходят, то это уже не дискуссия.
Это просто игра, от скукоты и оппоненты знают, что друг без друга просто не могут..
К слову говоря о Бетмене я определенно и это в том числе имел ввиду..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:07
Сегодня малины литр собрал. Не померзла)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 22:09
Дмитрий Хохлов подал в суд на «Фейсбук» из-за своей фамилии Подробнее на «Чемпионате»:
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