Отправлено: - 20:25

serg kost:

И никуда они из СССР не сбегали. Цитата:

serg kost:

В остальном зависит от точки зрения.

serg kost:

Если бы только свое, то справедливо.

serg kost:

Вот и Мужское Государство пропаганду лгбт клеймит позором. Только они у тебя фашисты, а ты нет...

serg kost:

Кстати, эта пропаганда и породила организацию МГ.

serg kost:

Прибалтов и жителей других присоединенных областей воевало против фашистов намного больше, чем против Красной армии

serg kost:

Плюс выигранное время, пока фашисты занимали эти территории.

serg kost:

Благость? Естественно! Отстояли страну чудом.

serg kost:

Про бедную овечку Финляндию расскажи ещё. Посмотри хотя бы карту Финляндии при царе и в 1939-м. Сколько смогли, столько и урвали в Гражданскую

urmas:

От этого его радость не будет полной. Общаться надо между собой , но о нём,ему понравится...

111:

Зато ты самый популярный в НГ и самый цитируемый. Рекламодателям пора бы подумать о рекламе на твоей страничке..

Цитата:В УССР сидели при немцах? Прямо ответь без дермогогииЦитата:Ну дык какая твоя точка зрения на лесных братьев которые убивали бойцов красной армии на своей земле? (Не мирных) Цитата:А где чье твое мое?Кто решает ? Кенегсберг древняя немецкая крепостьВерните сами,справедливо же?Цитата:И заодно это недомужское государство клеймит другие расы и в целом представителей секс меньшинствРеклама с геем это пропаганда ЛГБТ или просто реклама?Цитата:Мужское государство латентные ЛГБТ?Цитата:Пруф Цитата:Выйгранное для кого? Для СССРНо никак не для тех чьи территории занимали ведь так?Цитата:28 млн погибших ты чудом называешь???Это 28 млн которые костьми легли за ошибки руководстваЭто не чудо это жертва Цитата:Типичная Фашистская риторика а значит сразу обиженнаяВсе у него вокруг плохие и урвали не своеА СССР урвал финские территории это благостьКурилы отдал это благостьКенегсберг отдали это благостьЭто другое да?)Цитата:Ну все мне бойкот обьявили и все дальше общаются))Дракон где-то плачет один)Цитата:Цитируемый русофоб,националист,антисоветчик и соровский грантоед, либералОсталось объявить меня канибалом и коммунистом-троцкистом или левым уклонистом))