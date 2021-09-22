Нет, он сам себя назвал с сарказмом. Я его никак не называю и не признаю как то там. Обычный форумчанин, который нужен нашему Готему, нашему форуму. Если есть Бетмен, то Жокер просто обязан быть где то рядом. Иначе Бетмен сам переродится в Жокера.. Классика..
serg kost: И никуда они из СССР не сбегали. Цитата:
В УССР сидели при немцах? Прямо ответь без дермогогии Цитата:
serg kost: В остальном зависит от точки зрения.
Ну дык какая твоя точка зрения на лесных братьев которые убивали бойцов красной армии на своей земле? (Не мирных) Цитата:
serg kost: Если бы только свое, то справедливо.
А где чье твое мое? Кто решает ? Кенегсберг древняя немецкая крепость Верните сами,справедливо же? Цитата:
serg kost: Вот и Мужское Государство пропаганду лгбт клеймит позором. Только они у тебя фашисты, а ты нет...
И заодно это недомужское государство клеймит другие расы и в целом представителей секс меньшинств Реклама с геем это пропаганда ЛГБТ или просто реклама? Цитата:
serg kost: Кстати, эта пропаганда и породила организацию МГ.
Мужское государство латентные ЛГБТ?Цитата:
serg kost: Прибалтов и жителей других присоединенных областей воевало против фашистов намного больше, чем против Красной армии
Пруф Цитата:
serg kost: Плюс выигранное время, пока фашисты занимали эти территории.
Выйгранное для кого? Для СССР Но никак не для тех чьи территории занимали ведь так?Цитата:
serg kost: Благость? Естественно! Отстояли страну чудом.
28 млн погибших ты чудом называешь??? Это 28 млн которые костьми легли за ошибки руководства Это не чудо это жертва Цитата:
serg kost: Про бедную овечку Финляндию расскажи ещё. Посмотри хотя бы карту Финляндии при царе и в 1939-м. Сколько смогли, столько и урвали в Гражданскую
Типичная Фашистская риторика а значит сразу обиженная Все у него вокруг плохие и урвали не свое А СССР урвал финские территории это благость Курилы отдал это благость Кенегсберг отдали это благость Это другое да?)Цитата:
urmas: От этого его радость не будет полной. Общаться надо между собой , но о нём,ему понравится...
Ну все мне бойкот обьявили и все дальше общаются)) Дракон где-то плачет один)Цитата:
111: Зато ты самый популярный в НГ и самый цитируемый. Рекламодателям пора бы подумать о рекламе на твоей страничке..
Цитируемый русофоб,националист,антисоветчик и соровский грантоед, либерал Осталось объявить меня канибалом и коммунистом-троцкистом или левым уклонистом))
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