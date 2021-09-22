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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 18:49
#8821
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Цитата:
abaika95:
Мне не важно мнение хамов и шовинистов


Да!
Здесь ВСЕ хамы и шовинисты! Судя по постам против тебя! Ты же всех оплевал!

Цитата:
urmas:
Общаться надо между собой , но о нём,ему понравится...


Улыбнуло! Ему действительно льстит внимание! И он думает, что если на каждый его гадкий пост не ответили
, то он победитель!
Какое шизофреническое заблуждение! :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 18:59
#8822
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Цитата:
abaika95:
Нет Вика обычный кремлебот


С чего это ты так запанибратски к viktorianУ обращаешься? Он тебе разрешил?
С меня пример берёшь? Но я уменьшительно-ласкательно (термин) обращаюсь только к симпатичным мне людям!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 19:03
#8823
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Всё, прекращаю бодание.
Отзываюсь на призыв Драка-Вика :lol:
Вы тоже отдохните.
Какой удивительный артист!

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 19:19
#8824
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Цитата:
111:
Зато ты самый популярный в НГ


Не удержалась:lol:
Зато?
Так Вы, Марик, тоже признаёте, что он русофоб? ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3677
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 19:41
#8825
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Цитата:
abaika95:
Не горжусь Было и было Факт

--- Ну и не х.... В истории рыться. Было и было , сейчас этого не понять.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2679
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 19:44
#8826
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Цитата:
таноми52:
, Марик, тоже признаёте, что он

Нет, он сам себя назвал с сарказмом.
Я его никак не называю и не признаю как то там.
Обычный форумчанин, который нужен нашему Готему, нашему форуму.
Если есть Бетмен, то Жокер просто обязан быть где то рядом.
Иначе Бетмен сам переродится в Жокера..
Классика..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
178
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 19:49
#8827
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Цитата:
abaika95:
А американцы ядерную бомбу скинули
А немцы жгли евреев раньше

Цитата:
Когда я пишу что Россия сейчас фашистское государство я не сравниваю ее с гитлеровской Германией

Цитата:
Россия не ось зла

Ещё он где-то писал, что любит Россию за культуру.
А вы говорите, что он не наш человек! :-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
178
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 20:07
#8828
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Ну памятник то дали установить? Не крест не камень?

Цитата:
Вот опять
Памятный крест или памятник?

Ты так и не удосужился сам разобраться? Бедняжка.
Вот про памятный крест, который ты называешь памятником:
Вот про памятник Ермаку в Тобольске. Стоит давно уже в саду Ермака:
Про аэропорт. Имя Ермака даже не предлагалось изначально. Москвичи хотели его в список воткнуть. Так что тоже мисо

[Исправлено: serg kost, 22.09.2021 - 20:09]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2679
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 20:09
#8829
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Просто Бетменов тут много...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10044
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 20:25
#8830
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Цитата:
serg kost:
И никуда они из СССР не сбегали. Цитата:

В УССР сидели при немцах? Прямо ответь без дермогогии
Цитата:
serg kost:
В остальном зависит от точки зрения.

Ну дык какая твоя точка зрения на лесных братьев которые убивали бойцов красной армии на своей земле? (Не мирных) Цитата:
serg kost:
Если бы только свое, то справедливо.

А где чье твое мое?
Кто решает ? Кенегсберг древняя немецкая крепость
Верните сами,справедливо же?
Цитата:
serg kost:
Вот и Мужское Государство пропаганду лгбт клеймит позором. Только они у тебя фашисты, а ты нет...

И заодно это недомужское государство клеймит другие расы и в целом представителей секс меньшинств
Реклама с геем это пропаганда ЛГБТ или просто реклама?
Цитата:
serg kost:
Кстати, эта пропаганда и породила организацию МГ.

Мужское государство латентные ЛГБТ?Цитата:
serg kost:
Прибалтов и жителей других присоединенных областей воевало против фашистов намного больше, чем против Красной армии

Пруф Цитата:
serg kost:
Плюс выигранное время, пока фашисты занимали эти территории.

Выйгранное для кого? Для СССР
Но никак не для тех чьи территории занимали ведь так?Цитата:
serg kost:
Благость? Естественно! Отстояли страну чудом.

28 млн погибших ты чудом называешь???
Это 28 млн которые костьми легли за ошибки руководства
Это не чудо это жертва Цитата:
serg kost:
Про бедную овечку Финляндию расскажи ещё. Посмотри хотя бы карту Финляндии при царе и в 1939-м. Сколько смогли, столько и урвали в Гражданскую

Типичная Фашистская риторика а значит сразу обиженная
Все у него вокруг плохие и урвали не свое
А СССР урвал финские территории это благость
Курилы отдал это благость
Кенегсберг отдали это благость
Это другое да?)Цитата:
urmas:
От этого его радость не будет полной. Общаться надо между собой , но о нём,ему понравится...

Ну все мне бойкот обьявили и все дальше общаются))
Дракон где-то плачет один)Цитата:
111:
Зато ты самый популярный в НГ и самый цитируемый. Рекламодателям пора бы подумать о рекламе на твоей страничке..

Цитируемый русофоб,националист,антисоветчик и соровский грантоед, либерал
Осталось объявить меня канибалом и коммунистом-троцкистом или левым уклонистом))
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