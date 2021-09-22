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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10043
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 15:09
Цитата:
Так не получается
Ты же на форуме тут
Вот пачкаешь всех
Своим
Цитата:
Все так тебя и поддержали)))
Цитата:
Ок
Так и поступлю
Сидите с драконом два отщепенца
Вика)))
Цитата:
Лесные братья в Прибалтике предатели?))
Цитата:
И варшавское восстание было или это так? Фигня? Все вокруг ниочем воевали и только СССР прям прям?)
Цитата:
Дагестанцы в селе карамахи получается предатели?
Они же должны были как чеченцы сражаться так?)Цитата:
Очень интересно?)Цитата:
А что если правительство в изгнании то захват територии это уже не преступление?
Когда немцы Киев захватили там было правительство УССР? Цитата:
Вернул кому? И куда?
СССР это российская империя? Нет
Как и РФ это не СССР
Хватит прикрывать лживой демагогией преступления
Завтра немцы кенегбсерг вернут а японцы Курилы,ты на какой минуте войны напишешь что они поступают справедливо? На 5 или на 7?)
Цитата:
Напала на кого?))
В 19 году где СССР был? И был ли он?)
Цитата:
Лесные братья в Прибалтике герои? Цитата:
Понеслось
Я ещё и русофоб потомучто над Путиным ржу
И антисоветчик потмоучто нельзя земли отбирать просто так
Все собрал?))
alex_60:
о этом и речь. не позавидуешь тебе. ну так сорос тебе приказал. что теперь поделать. только пожалуйста весь измазанный на форум не приходи.
о этом и речь. не позавидуешь тебе. ну так сорос тебе приказал. что теперь поделать. только пожалуйста весь измазанный на форум не приходи.
Так не получается
Ты же на форуме тут
Вот пачкаешь всех
Своим
Цитата:
drakon:
Пацаны и девушки. Призываю вас, всех к Забастовке. Прекратим на Одни сутки, писаАть в НГ. Пусть абайка, сам на сам - разговаривает. Мне уже надоела его "пИсанина..
Пацаны и девушки. Призываю вас, всех к Забастовке. Прекратим на Одни сутки, писаАть в НГ. Пусть абайка, сам на сам - разговаривает. Мне уже надоела его "пИсанина..
Все так тебя и поддержали)))
Цитата:
viktorian85:
Общайтесь между собой игнорирую тролля)
Общайтесь между собой игнорирую тролля)
Ок
Так и поступлю
Сидите с драконом два отщепенца
Вика)))
Цитата:
serg kost:
Жители этих же приграничных сел Дагестана, которые совсем не чеченцы, в первых рядах отражали агрессию.
Жители этих же приграничных сел Дагестана, которые совсем не чеченцы, в первых рядах отражали агрессию.
Лесные братья в Прибалтике предатели?))
Цитата:
serg kost:
Особенно армия Андерса повоевала.
Особенно армия Андерса повоевала.
И варшавское восстание было или это так? Фигня? Все вокруг ниочем воевали и только СССР прям прям?)
Цитата:
serg kost:
Они должны были, как польские деды, Москву отстоять.
Они должны были, как польские деды, Москву отстоять.
Дагестанцы в селе карамахи получается предатели?
Они же должны были как чеченцы сражаться так?)Цитата:
serg kost:
Вот интересно, за кого твои предки воевали в той войне?
Вот интересно, за кого твои предки воевали в той войне?
Очень интересно?)Цитата:
serg kost:
А там ещё оставалось правительство в стране?
А там ещё оставалось правительство в стране?
А что если правительство в изгнании то захват територии это уже не преступление?
Когда немцы Киев захватили там было правительство УССР? Цитата:
serg kost:
И почему преступление, если СССР вернул захваченные Польшей земли?
И почему преступление, если СССР вернул захваченные Польшей земли?
Вернул кому? И куда?
СССР это российская империя? Нет
Как и РФ это не СССР
Хватит прикрывать лживой демагогией преступления
Завтра немцы кенегбсерг вернут а японцы Курилы,ты на какой минуте войны напишешь что они поступают справедливо? На 5 или на 7?)
Цитата:
serg kost:
Польша первая напала в 1919-м, и заняла западные Белоруссию и Украину.
Польша первая напала в 1919-м, и заняла западные Белоруссию и Украину.
Напала на кого?))
В 19 году где СССР был? И был ли он?)
Цитата:
serg kost:
К твоему сожалению, в Дагестане чеченцев не поддержали.
К твоему сожалению, в Дагестане чеченцев не поддержали.
Лесные братья в Прибалтике герои? Цитата:
serg kost:
Похоже, ты на Украине живёшь. Пишешь как свидомит. И Донбасс через слово вспоминаешь, и в ВОВ не так воевали, и про Россию как враг России пишешь.
Похоже, ты на Украине живёшь. Пишешь как свидомит. И Донбасс через слово вспоминаешь, и в ВОВ не так воевали, и про Россию как враг России пишешь.
Понеслось
Я ещё и русофоб потомучто над Путиным ржу
И антисоветчик потмоучто нельзя земли отбирать просто так
Все собрал?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10043
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 15:17
Карнавал невиданного лицемерия продолжается
Литовцы которых захватили неделю назад должны были грудью защищать Москву потомучто надо!
Поляки собрали свои исторические земли воедино,в ответ РККА начала поход в Польшу,получала люлей и слезно признала что западная белорусь и западная Украина это Польша
Когда Польшу начал долбать Гитлер, СССР как тот шакал сразу в спину ударил(сверхдержава)
Потом пока Германия готовилась напасть на Францию
СССР напал на мирно спящую Финляндию
Прикрываясь мнимой риторикой что фины сами хотели напасть на нас))
Честно если посмотреть на это со стороны как делают например в Канаде
То вся эта заварушка выглядит как хулиганство двух бульдогов
Бегают всех донимают,грызут,тяфкают
А когда донимать больше некого стало
Эти два бульдожки сцепились между собой)
Литовцы которых захватили неделю назад должны были грудью защищать Москву потомучто надо!
Поляки собрали свои исторические земли воедино,в ответ РККА начала поход в Польшу,получала люлей и слезно признала что западная белорусь и западная Украина это Польша
Когда Польшу начал долбать Гитлер, СССР как тот шакал сразу в спину ударил(сверхдержава)
Потом пока Германия готовилась напасть на Францию
СССР напал на мирно спящую Финляндию
Прикрываясь мнимой риторикой что фины сами хотели напасть на нас))
Честно если посмотреть на это со стороны как делают например в Канаде
То вся эта заварушка выглядит как хулиганство двух бульдогов
Бегают всех донимают,грызут,тяфкают
А когда донимать больше некого стало
Эти два бульдожки сцепились между собой)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10043
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 15:26
Смотрю кремлеботы на эту тему очень быстро выбежали)) так что продолжим
В Сирии таже петрушка
Пока Американцы бомбили игил,в это время Россия разбиралась с врагами Асада,игил не интересная группировка а вот оппозиция сильная,надо не позволить чтобы "нашего" Асада скинули с трона
Ведь у нас с ним такие контракты перспективные
Американцы доколатили ИГИл и домой поехали-эй русские а вы чего ж?
-А мы ничего мы так,повоююем ишо
-с кем же?
-да так....есть тут всякие...
-ну ладно бывайте
Оппозиция уходит на север под защиту турков
Турки своих союзников не выдают
Им Асад в регионе не нужен
И самолёты сбивают российские которые выслеживают оппозицию
Россию это бесит но ничего не поделаешь,приходится тратить млрд на содержание войск в Сирии чтобы защищать не любимого народом диктатора
Турки тихо посмеиваются в усы
В Сирии таже петрушка
Пока Американцы бомбили игил,в это время Россия разбиралась с врагами Асада,игил не интересная группировка а вот оппозиция сильная,надо не позволить чтобы "нашего" Асада скинули с трона
Ведь у нас с ним такие контракты перспективные
Американцы доколатили ИГИл и домой поехали-эй русские а вы чего ж?
-А мы ничего мы так,повоююем ишо
-с кем же?
-да так....есть тут всякие...
-ну ладно бывайте
Оппозиция уходит на север под защиту турков
Турки своих союзников не выдают
Им Асад в регионе не нужен
И самолёты сбивают российские которые выслеживают оппозицию
Россию это бесит но ничего не поделаешь,приходится тратить млрд на содержание войск в Сирии чтобы защищать не любимого народом диктатора
Турки тихо посмеиваются в усы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 15:52
Асад молодец последние выборы выиграл. Народ за него. Осознал что америкосы кинули их. Да и Россия помогла победить Игил с ан нусрой. Остатки террористов прячется под турками. И уже убивают турецких солдат регулярно. Доприкрывался Эрдоган террористов.... Потихоньку жизнь налаживается. Заводы запускают, дороги строят. А в 2015 террористы возле дворца Асада были....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 16:28
Цитата:
А в каком изгнании было правительство УССР? Сбежало из страны? А правительство СССР?
Цитата:
Понаберут неграмотных на Украине... Думают, что для Кустаная нам и абайки хватит. Номер 95 это твой порядковый?
Если Польша после мировой отобрала земли у Германии, затем присоединила не принадлежащие ей земли Литвы, западной Украины и западной Белоруссии, в 1938 отобрала у Чехословакии Тишинскую область, то она жертва?!
Всех ты жалеешь. И Польшу, и ЛГБТ, и чеченцев, и Украину, и лесных братьев. А Россия их всех обидела.
А как ты относишься к пропаганде ЛГБТ?
Ну и так и не сказал, за кого твои предки воевали. Уж сильно ты расстроен, что зря западную границу СССР отодвинули.
abaika95:
abaika95:
А что если правительство в изгнании то захват територии это уже не преступление? Когда немцы Киев захватили там было правительство УССР?
abaika95:
А что если правительство в изгнании то захват територии это уже не преступление? Когда немцы Киев захватили там было правительство УССР?
А в каком изгнании было правительство УССР? Сбежало из страны? А правительство СССР?
Цитата:
abaika95:
Вернул кому? И куда? СССР это российская империя? Нет Как и РФ это не СССР
Вернул кому? И куда? СССР это российская империя? Нет Как и РФ это не СССР
Понаберут неграмотных на Украине... Думают, что для Кустаная нам и абайки хватит. Номер 95 это твой порядковый?
Если Польша после мировой отобрала земли у Германии, затем присоединила не принадлежащие ей земли Литвы, западной Украины и западной Белоруссии, в 1938 отобрала у Чехословакии Тишинскую область, то она жертва?!
Всех ты жалеешь. И Польшу, и ЛГБТ, и чеченцев, и Украину, и лесных братьев. А Россия их всех обидела.
А как ты относишься к пропаганде ЛГБТ?
Ну и так и не сказал, за кого твои предки воевали. Уж сильно ты расстроен, что зря западную границу СССР отодвинули.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10043
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 16:50
Цитата:
Ну вот а говоришь надо игнорировать а самА читаешь и отвечаешь ещё)
Лицемерие и отвага))
Цитата:
А ты не в курсе что в каждой республике свои власти сидели? И при подходе немцев власти собирали манатки и тикали
Немцы хорошие? Они же подобрали то что плохо лежит ?Цитата:
Бла бла бла пропускаем что там дальше?Цитата:
Аааа вот дочего уже договорились в своей попытке отмазать преступников
Нацистская Германия поступила справедливо то что напала на Польшу?)) Она же свое возвращала?
А потом на Францию напала потомучто нефиг были в первую мировую было выигрывать да? И на СССР напали справедливо а то чё тут?
Цитата:
Ответь прямо лесные братья герои или нет? Как те дагестанцы в селе карамахи предатели или нет?
Цитата:
Я к пропаганде не отношусь я ее клеймлю позором
А у тебя с ЛГБТ какие-то давние счёты? Комплексы? В детстве тебе навязывались? Давай поговорим об этом,что тебя гложит? Какой комплекс?
Цитата:
Я расстроен что лицемеры из числа так называемых русских или российских кому как лучше патриотов готовы чёрное называть белым но не найдут в себе смелости признать что государство и тогда и сейчас лицемерно прикрываясь высокими словами, творило международные преступления
Мои предки воевали за СССР но это не значит что я с пеной у рта должен доказывать что удар в спину Польше это была благость
Агрессия в Прибалтике и нападение на Финляндию это благость,что это дало в итоге? Лишний фронт во время войны и куча трупов советских солдат против которых прибалты партизанили
Имели моральное право Или нет?
viktorian85:
Асад молодец последние выборы выиграл.
Асад молодец последние выборы выиграл.
Ну вот а говоришь надо игнорировать а самА читаешь и отвечаешь ещё)
Лицемерие и отвага))
Цитата:
serg kost:
А в каком изгнании было правительство УССР? Сбежало из страны? А правительство СССР?
А в каком изгнании было правительство УССР? Сбежало из страны? А правительство СССР?
А ты не в курсе что в каждой республике свои власти сидели? И при подходе немцев власти собирали манатки и тикали
Немцы хорошие? Они же подобрали то что плохо лежит ?Цитата:
serg kost:
Понаберут неграмотных на Украине... Думают, что для Кустаная нам и абайки хватит. Номер 95 это твой порядковый?
Понаберут неграмотных на Украине... Думают, что для Кустаная нам и абайки хватит. Номер 95 это твой порядковый?
Бла бла бла пропускаем что там дальше?Цитата:
serg kost:
Если Польша после мировой отобрала земли у Германии, затем присоединила не принадлежащие ей земли Литвы, западной Украины и западной Белоруссии, в 1938 отобрала у Чехословакии Тишинскую область, то она жертва?!
Если Польша после мировой отобрала земли у Германии, затем присоединила не принадлежащие ей земли Литвы, западной Украины и западной Белоруссии, в 1938 отобрала у Чехословакии Тишинскую область, то она жертва?!
Аааа вот дочего уже договорились в своей попытке отмазать преступников
Нацистская Германия поступила справедливо то что напала на Польшу?)) Она же свое возвращала?
А потом на Францию напала потомучто нефиг были в первую мировую было выигрывать да? И на СССР напали справедливо а то чё тут?
Цитата:
serg kost:
Всех ты жалеешь. И Польшу, и ЛГБТ, и чеченцев, и Украину, и лесных братьев. А Россия их всех обидела
Всех ты жалеешь. И Польшу, и ЛГБТ, и чеченцев, и Украину, и лесных братьев. А Россия их всех обидела
Ответь прямо лесные братья герои или нет? Как те дагестанцы в селе карамахи предатели или нет?
Цитата:
serg kost:
А как ты относишься к пропаганде ЛГБТ?
А как ты относишься к пропаганде ЛГБТ?
Я к пропаганде не отношусь я ее клеймлю позором
А у тебя с ЛГБТ какие-то давние счёты? Комплексы? В детстве тебе навязывались? Давай поговорим об этом,что тебя гложит? Какой комплекс?
Цитата:
serg kost:
Уж сильно ты расстроен, что зря западную границу СССР отодвинули.
Уж сильно ты расстроен, что зря западную границу СССР отодвинули.
Я расстроен что лицемеры из числа так называемых русских или российских кому как лучше патриотов готовы чёрное называть белым но не найдут в себе смелости признать что государство и тогда и сейчас лицемерно прикрываясь высокими словами, творило международные преступления
Мои предки воевали за СССР но это не значит что я с пеной у рта должен доказывать что удар в спину Польше это была благость
Агрессия в Прибалтике и нападение на Финляндию это благость,что это дало в итоге? Лишний фронт во время войны и куча трупов советских солдат против которых прибалты партизанили
Имели моральное право Или нет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 17:18
Цитата:
Что,viktorian, получили ярлык от существа?
"Отщепенец" -это смешно! Отчего ВЫ "отщепились"?
Следующим ярлыком Вам от него будет "шовинист и расист"!
Здравомыслие давно уже покинуло его. И чем дальше в лес, тем больше дров! Может, и рад бы взять назад весь свой бред, да поздно...
Образ оголтелого русофоба уже на форуме создан и в сознании форумчан закреплён!
abaika95:
viktorian85: Общайтесь между собой игнорирую тролля)
Ок Так и поступлю
Сидите с драконом два отщепенца
viktorian85: Общайтесь между собой игнорирую тролля)
Ок Так и поступлю
Сидите с драконом два отщепенца
Что,viktorian, получили ярлык от существа?
"Отщепенец" -это смешно! Отчего ВЫ "отщепились"?
Следующим ярлыком Вам от него будет "шовинист и расист"!
Здравомыслие давно уже покинуло его. И чем дальше в лес, тем больше дров! Может, и рад бы взять назад весь свой бред, да поздно...
Образ оголтелого русофоба уже на форуме создан и в сознании форумчан закреплён!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 17:27
Цитата:
Божечки! Очередная мать Тереза! Страдалец за мировое зло!
Что ты тут пытаешься доказать?
А то не знаешь, что белых и пушистых ИМПЕРИЙ не бывает?
Но всё познаётся в сравнении, но не в сравнении с недостижимым идеалом, а с себе подобными
Поэтому весь твой тут "поток сознания" на тему "Россия -ось зла" - пустое сотрясение воздуха!
abaika95:
Я расстроен что лицемеры
Я расстроен что лицемеры
Божечки! Очередная мать Тереза! Страдалец за мировое зло!
Что ты тут пытаешься доказать?
А то не знаешь, что белых и пушистых ИМПЕРИЙ не бывает?
Но всё познаётся в сравнении, но не в сравнении с недостижимым идеалом, а с себе подобными
Поэтому весь твой тут "поток сознания" на тему "Россия -ось зла" - пустое сотрясение воздуха!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 17:49
Цитата:
При этом он сам поддерживает казахских языковых нацистов. Лицемер постоянный. То ест понятно кто он. Расист и шовинист.
Цитата:
Может админы думают местный клоун должен быть на форуме поэтому и держат его для срача.
таноми52:
Что,viktorian, получили ярлык от существа? "Отщепенец" -это смешно! Отчего ВЫ "отщепились"? Следующим ярлыком Вам от него будет "шовинист и расист"!
Что,viktorian, получили ярлык от существа? "Отщепенец" -это смешно! Отчего ВЫ "отщепились"? Следующим ярлыком Вам от него будет "шовинист и расист"!
При этом он сам поддерживает казахских языковых нацистов. Лицемер постоянный. То ест понятно кто он. Расист и шовинист.
Цитата:
таноми52:
Здравомыслие давно уже покинуло его. И чем дальше в лес, тем больше дров! Может, и рад бы взять назад весь свой бред, да поздно...
Здравомыслие давно уже покинуло его. И чем дальше в лес, тем больше дров! Может, и рад бы взять назад весь свой бред, да поздно...
Может админы думают местный клоун должен быть на форуме поэтому и держат его для срача.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 17:53
Цитата:
Этот фейкомёт тут кукарекал про Крым где люди проголосовали за Россию. И без войны и убийств. В то время как его турки оккупировали Кипр. Плюс куски Сирии и Ирака. Без всяких референдумов и завалили там недовольных людей. Но надо же туркам лизать и кукареать против РФ)
таноми52:
Божечки! Очередная мать Тереза! Страдалец за мировое зло! Что ты тут пытаешься доказать?
Божечки! Очередная мать Тереза! Страдалец за мировое зло! Что ты тут пытаешься доказать?
Этот фейкомёт тут кукарекал про Крым где люди проголосовали за Россию. И без войны и убийств. В то время как его турки оккупировали Кипр. Плюс куски Сирии и Ирака. Без всяких референдумов и завалили там недовольных людей. Но надо же туркам лизать и кукареать против РФ)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10043
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 18:01
Цитата:
Как-то российский литератор и радиоведущая,супруга писателя Андрея Синявского-Мария Розанова ответила на вопрос,какой человек с ее точки зрения является свободным и хорошим? она ответила так: "Необходимо и достаточно два условия 1)никогда не присоединятся к улюлюкающей,травящей,восторженой вообще ни к какой толпе 2)не слишком уважать себя за это
Вот я и стараюсь соответствовать этим критериям только вот 2 пункт западает)
Но я уверен если человек спешит присоединятся к толпе,к любой,восторженой или травящей,к агрессивной или спокойной,если он лучше чувствует себя в этой толпе чем в одиночку то это не свобода это страх остаться в меньшинстве
Я не боюсь) и прямо доказываю что толпа смешна в своих потугах унять не удобное для себя мнение (у толпы всегда есть 3-4 лидера которые и направляют остальных)
А я не хочу чтобы меня "направляли" какие-то шовинисты и идиоты
Я сам разберусь
Цитата:
Нет Вика обычный кремлебот
Она появляется на темы только связанные с Россией
Работает человек чтож сделаешь
Расистка и шовинистка только ты тут,ну и ещё пара товарищей
Кстати не ответила,деньги от примазавшихся учеников когда получаешь говоришь им об этом что они примазались? Или молчишь?) Это важно Цитата:
Незнаю
Наверно тут принято нагворить бред а потом его назад брать
Чтобы он с тобой дальше сидел
Я говорю что думаю а думаю я только о том что меня волнует
А волнует меня многое)
Цитата:
Мне не важно мнение хамов и шовинистов
И темболее не интересно что обо мне думают хамы
Если человек дурак и готов обвинить другого человека в русофобии только потомучто последний говорит правду
То такие нынче русские значит пошли
Либо их самая маргинальная часть которая кидает тень на всю нацию
Благо их тут мало таких
Пару сашек да таноми
Можно сравнить их с мнением Йанга
Показательно и видно сразу где русский а где идиоты которые прикрываются тем что они русские Цитата:
Россия не ось зла
Я не писал такого
Куда современной россии до оси зла?
Когда я пишу что Россия сейчас фашистское государство я не сравниваю ее с гитлеровской Германией
Куда ей до нее?
Россия это такая колхозная фашистская Италия
Пыжит из себя что-то,кичится старыми победами а ничего у итоге не получается
Хулиган в посудной лавке
таноми52:
Что ты тут пытаешься доказать?
Что ты тут пытаешься доказать?
Как-то российский литератор и радиоведущая,супруга писателя Андрея Синявского-Мария Розанова ответила на вопрос,какой человек с ее точки зрения является свободным и хорошим? она ответила так: "Необходимо и достаточно два условия 1)никогда не присоединятся к улюлюкающей,травящей,восторженой вообще ни к какой толпе 2)не слишком уважать себя за это
Вот я и стараюсь соответствовать этим критериям только вот 2 пункт западает)
Но я уверен если человек спешит присоединятся к толпе,к любой,восторженой или травящей,к агрессивной или спокойной,если он лучше чувствует себя в этой толпе чем в одиночку то это не свобода это страх остаться в меньшинстве
Я не боюсь) и прямо доказываю что толпа смешна в своих потугах унять не удобное для себя мнение (у толпы всегда есть 3-4 лидера которые и направляют остальных)
А я не хочу чтобы меня "направляли" какие-то шовинисты и идиоты
Я сам разберусь
Цитата:
таноми52:
Отщепенец" -это смешно! Отчего ВЫ "отщепились"? Следующим ярлыком Вам от него будет "шовинист и расист"!
Отщепенец" -это смешно! Отчего ВЫ "отщепились"? Следующим ярлыком Вам от него будет "шовинист и расист"!
Нет Вика обычный кремлебот
Она появляется на темы только связанные с Россией
Работает человек чтож сделаешь
Расистка и шовинистка только ты тут,ну и ещё пара товарищей
Кстати не ответила,деньги от примазавшихся учеников когда получаешь говоришь им об этом что они примазались? Или молчишь?) Это важно Цитата:
таноми52:
Здравомыслие давно уже покинуло его. И чем дальше в лес, тем больше дров! Может, и рад бы взять назад весь свой бред, да поздно...
Здравомыслие давно уже покинуло его. И чем дальше в лес, тем больше дров! Может, и рад бы взять назад весь свой бред, да поздно...
Незнаю
Наверно тут принято нагворить бред а потом его назад брать
Чтобы он с тобой дальше сидел
Я говорю что думаю а думаю я только о том что меня волнует
А волнует меня многое)
Цитата:
таноми52:
Образ оголтелого русофоба уже на форуме создан и в сознании форумчан закреплён!
Образ оголтелого русофоба уже на форуме создан и в сознании форумчан закреплён!
Мне не важно мнение хамов и шовинистов
И темболее не интересно что обо мне думают хамы
Если человек дурак и готов обвинить другого человека в русофобии только потомучто последний говорит правду
То такие нынче русские значит пошли
Либо их самая маргинальная часть которая кидает тень на всю нацию
Благо их тут мало таких
Пару сашек да таноми
Можно сравнить их с мнением Йанга
Показательно и видно сразу где русский а где идиоты которые прикрываются тем что они русские Цитата:
таноми52:
Поэтому весь твой тут "поток сознания" на тему "Россия -ось зла" - пустое сотрясение воздуха
Поэтому весь твой тут "поток сознания" на тему "Россия -ось зла" - пустое сотрясение воздуха
Россия не ось зла
Я не писал такого
Куда современной россии до оси зла?
Когда я пишу что Россия сейчас фашистское государство я не сравниваю ее с гитлеровской Германией
Куда ей до нее?
Россия это такая колхозная фашистская Италия
Пыжит из себя что-то,кичится старыми победами а ничего у итоге не получается
Хулиган в посудной лавке
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 10043
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 18:04
Цитата:
А ещё я кремлебот
Давай все свои достижения навесь на меня))
Цитата:
Тут Шурка для этого есть
И Тебя иногда вызывают в темах про Россию Цитата:
А немцы жгли евреев раньше
Россия тоже начнет?
А американцы ядерную бомбу скинули
Россия значит тоже можно?
Риторика идиотов))Цитата:
Нет надо как ты ?
Лизать России и кукареть против турок? Так получается?
viktorian85:
При этом он сам поддерживает казахских языковых нацистов. Лицемер постоянный. То ест понятно кто он. Расист и шовинист.
При этом он сам поддерживает казахских языковых нацистов. Лицемер постоянный. То ест понятно кто он. Расист и шовинист.
А ещё я кремлебот
Давай все свои достижения навесь на меня))
Цитата:
viktorian85:
Может админы думают местный клоун должен быть на форуме поэтому и держат его для срача.
Может админы думают местный клоун должен быть на форуме поэтому и держат его для срача.
Тут Шурка для этого есть
И Тебя иногда вызывают в темах про Россию Цитата:
viktorian85:
Этот фейкомёт тут кукарекал про Крым где люди проголосовали за Россию. И без войны и убийств. В то время как его турки оккупировали Кипр
Этот фейкомёт тут кукарекал про Крым где люди проголосовали за Россию. И без войны и убийств. В то время как его турки оккупировали Кипр
А немцы жгли евреев раньше
Россия тоже начнет?
А американцы ядерную бомбу скинули
Россия значит тоже можно?
Риторика идиотов))Цитата:
viktorian85:
. Но надо же туркам лизать и кукареать против РФ)
. Но надо же туркам лизать и кукареать против РФ)
Нет надо как ты ?
Лизать России и кукареть против турок? Так получается?
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