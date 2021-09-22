Отправлено: - 15:09

alex_60:

о этом и речь. не позавидуешь тебе. ну так сорос тебе приказал. что теперь поделать. только пожалуйста весь измазанный на форум не приходи.

drakon:

Пацаны и девушки. Призываю вас, всех к Забастовке. Прекратим на Одни сутки, писаАть в НГ. Пусть абайка, сам на сам - разговаривает. Мне уже надоела его "пИсанина..

viktorian85:

Общайтесь между собой игнорирую тролля)

serg kost:

Жители этих же приграничных сел Дагестана, которые совсем не чеченцы, в первых рядах отражали агрессию.

serg kost:

Особенно армия Андерса повоевала.

serg kost:

Они должны были, как польские деды, Москву отстоять.

serg kost:

Вот интересно, за кого твои предки воевали в той войне?

serg kost:

А там ещё оставалось правительство в стране?

serg kost:

И почему преступление, если СССР вернул захваченные Польшей земли?

serg kost:

Польша первая напала в 1919-м, и заняла западные Белоруссию и Украину.

serg kost:

К твоему сожалению, в Дагестане чеченцев не поддержали.

serg kost:

Похоже, ты на Украине живёшь. Пишешь как свидомит. И Донбасс через слово вспоминаешь, и в ВОВ не так воевали, и про Россию как враг России пишешь.

Цитата:Так не получаетсяТы же на форуме тутВот пачкаешь всехСвоимЦитата:Все так тебя и поддержали)))Цитата:ОкТак и поступлюСидите с драконом два отщепенцаВика)))Цитата:Лесные братья в Прибалтике предатели?))Цитата:И варшавское восстание было или это так? Фигня? Все вокруг ниочем воевали и только СССР прям прям?)Цитата:Дагестанцы в селе карамахи получается предатели?Они же должны были как чеченцы сражаться так?)Цитата:Очень интересно?)Цитата:А что если правительство в изгнании то захват територии это уже не преступление?Когда немцы Киев захватили там было правительство УССР? Цитата:Вернул кому? И куда?СССР это российская империя? НетКак и РФ это не СССРХватит прикрывать лживой демагогией преступленияЗавтра немцы кенегбсерг вернут а японцы Курилы,ты на какой минуте войны напишешь что они поступают справедливо? На 5 или на 7?)Цитата:Напала на кого?))В 19 году где СССР был? И был ли он?)Цитата:Лесные братья в Прибалтике герои? Цитата:ПонеслосьЯ ещё и русофоб потомучто над Путиным ржуИ антисоветчик потмоучто нельзя земли отбирать просто такВсе собрал?))