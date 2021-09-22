Цитата:
alex_60:
о этом и речь. не позавидуешь тебе. ну так сорос тебе приказал. что теперь поделать. только пожалуйста весь измазанный на форум не приходи.
Так не получается
Ты же на форуме тут
Вот пачкаешь всех
Своим
Цитата:
drakon:
Пацаны и девушки. Призываю вас, всех к Забастовке. Прекратим на Одни сутки, писаАть в НГ. Пусть абайка, сам на сам - разговаривает. Мне уже надоела его "пИсанина..
Все так тебя и поддержали)))
Цитата:
viktorian85:
Общайтесь между собой игнорирую тролля)
Ок
Так и поступлю
Сидите с драконом два отщепенца
Вика)))
Цитата:
serg kost:
Жители этих же приграничных сел Дагестана, которые совсем не чеченцы, в первых рядах отражали агрессию.
Лесные братья в Прибалтике предатели?))
Цитата:
serg kost:
Особенно армия Андерса повоевала.
И варшавское восстание было или это так? Фигня? Все вокруг ниочем воевали и только СССР прям прям?)
Цитата:
serg kost:
Они должны были, как польские деды, Москву отстоять.
Дагестанцы в селе карамахи получается предатели?
Они же должны были как чеченцы сражаться так?)Цитата:
serg kost:
Вот интересно, за кого твои предки воевали в той войне?
Очень интересно?)Цитата:
serg kost:
А там ещё оставалось правительство в стране?
А что если правительство в изгнании то захват територии это уже не преступление?
Когда немцы Киев захватили там было правительство УССР? Цитата:
serg kost:
И почему преступление, если СССР вернул захваченные Польшей земли?
Вернул кому? И куда?
СССР это российская империя? Нет
Как и РФ это не СССР
Хватит прикрывать лживой демагогией преступления
Завтра немцы кенегбсерг вернут а японцы Курилы,ты на какой минуте войны напишешь что они поступают справедливо? На 5 или на 7?)
Цитата:
serg kost:
Польша первая напала в 1919-м, и заняла западные Белоруссию и Украину.
Напала на кого?))
В 19 году где СССР был? И был ли он?)
Цитата:
serg kost:
К твоему сожалению, в Дагестане чеченцев не поддержали.
Лесные братья в Прибалтике герои? Цитата:
serg kost:
Похоже, ты на Украине живёшь. Пишешь как свидомит. И Донбасс через слово вспоминаешь, и в ВОВ не так воевали, и про Россию как враг России пишешь.
Понеслось
Я ещё и русофоб потомучто над Путиным ржу
И антисоветчик потмоучто нельзя земли отбирать просто так
Все собрал?))