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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 15:09
#8806
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Цитата:
alex_60:
о этом и речь. не позавидуешь тебе. ну так сорос тебе приказал. что теперь поделать. только пожалуйста весь измазанный на форум не приходи.

Так не получается
Ты же на форуме тут
Вот пачкаешь всех
Своим
Цитата:
drakon:
Пацаны и девушки. Призываю вас, всех к Забастовке. Прекратим на Одни сутки, писаАть в НГ. Пусть абайка, сам на сам - разговаривает. Мне уже надоела его "пИсанина..

Все так тебя и поддержали)))
Цитата:
viktorian85:
Общайтесь между собой игнорирую тролля)

Ок
Так и поступлю
Сидите с драконом два отщепенца
Вика)))
Цитата:
serg kost:
Жители этих же приграничных сел Дагестана, которые совсем не чеченцы, в первых рядах отражали агрессию.

Лесные братья в Прибалтике предатели?))
Цитата:
serg kost:
Особенно армия Андерса повоевала.

И варшавское восстание было или это так? Фигня? Все вокруг ниочем воевали и только СССР прям прям?)
Цитата:
serg kost:
Они должны были, как польские деды, Москву отстоять.

Дагестанцы в селе карамахи получается предатели?
Они же должны были как чеченцы сражаться так?)Цитата:
serg kost:
Вот интересно, за кого твои предки воевали в той войне?

Очень интересно?)Цитата:
serg kost:
А там ещё оставалось правительство в стране?

А что если правительство в изгнании то захват територии это уже не преступление?
Когда немцы Киев захватили там было правительство УССР? Цитата:
serg kost:
И почему преступление, если СССР вернул захваченные Польшей земли?

Вернул кому? И куда?
СССР это российская империя? Нет
Как и РФ это не СССР
Хватит прикрывать лживой демагогией преступления
Завтра немцы кенегбсерг вернут а японцы Курилы,ты на какой минуте войны напишешь что они поступают справедливо? На 5 или на 7?)
Цитата:
serg kost:
Польша первая напала в 1919-м, и заняла западные Белоруссию и Украину.

Напала на кого?))
В 19 году где СССР был? И был ли он?)
Цитата:
serg kost:
К твоему сожалению, в Дагестане чеченцев не поддержали.

Лесные братья в Прибалтике герои? Цитата:
serg kost:
Похоже, ты на Украине живёшь. Пишешь как свидомит. И Донбасс через слово вспоминаешь, и в ВОВ не так воевали, и про Россию как враг России пишешь.

Понеслось
Я ещё и русофоб потомучто над Путиным ржу
И антисоветчик потмоучто нельзя земли отбирать просто так
Все собрал?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 15:17
#8807
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10039
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 15:26
#8808
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Смотрю кремлеботы на эту тему очень быстро выбежали)) так что продолжим
В Сирии таже петрушка
Пока Американцы бомбили игил,в это время Россия разбиралась с врагами Асада,игил не интересная группировка а вот оппозиция сильная,надо не позволить чтобы "нашего" Асада скинули с трона
Ведь у нас с ним такие контракты перспективные
Американцы доколатили ИГИл и домой поехали-эй русские а вы чего ж?
-А мы ничего мы так,повоююем ишо
-с кем же?
-да так....есть тут всякие...
-ну ладно бывайте
Оппозиция уходит на север под защиту турков
Турки своих союзников не выдают
Им Асад в регионе не нужен
И самолёты сбивают российские которые выслеживают оппозицию
Россию это бесит но ничего не поделаешь,приходится тратить млрд на содержание войск в Сирии чтобы защищать не любимого народом диктатора
Турки тихо посмеиваются в усы
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