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Стрельба в Алматы: депутат призвал ограничить возможности банков
Стрельба в Алматы: депутат призвал ограничить возможности банков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42427
Стрельба в Алматы: депутат призвал ограничить возможности банков
Отправлено: 22.09.21 - 14:08
После трагедии в Алматы, когда мужчина при выселении застрелил судисполнителя и полицейских, депутат Мажилиса Андрей Линник призвал ограничить возможности банков, снизить ставки по кредитам и срочно принять закон о банкротстве физических лиц.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2674
Re: Стрельба в Алматы: депутат призвал ограничить возможности...
Отправлено: 22.09.21 - 14:08
Интересно, у него что там, автомат был..
А новый владелец выселял тоже что ли его..
А новый владелец выселял тоже что ли его..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2149
Re: Стрельба в Алматы: депутат призвал ограничить возможности...
Отправлено: 22.09.21 - 14:42
Жесть однако Я поначалу подумал, что наверное выселяли из-за строительства улицы, а оно вон что.
В Тенгри пишут, что:
Цитата:
Вот это банк вытворяет
Пишут также что банк продал этот жилой дом площадью 224,3 кв.м. новому владельцу в 2018 г за 29 млн. тенге, цена этого дома, как минимум раза в три дороже.
В Тенгри пишут, что:
Цитата:
Несмотря на наличие у должника Д. А. имущества в виде нежилых помещений с земельным участком, банк в ноябре 2017 года обратился в суд, чтобы взыскать недвижимое имущество в микрорайоне Акбулак, скрывая от суда и не указывая в качестве обоснования иска факт реализации имущества в микрорайоне Баганашыл в рамках исполнительного производства", - сообщается в материалах дела.
Вот это банк вытворяет
Пишут также что банк продал этот жилой дом площадью 224,3 кв.м. новому владельцу в 2018 г за 29 млн. тенге, цена этого дома, как минимум раза в три дороже.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2019
Стрельба в Алматы: депутат призвал ограничить возможности банков
Отправлено: 22.09.21 - 14:50
Цитата:
Ну вы же знаете КОМУ или ЧЬЕЙ семье принадлежат ВСЕ банки и КОМУ выгодно ВСЕОБЩАЯ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ населения и бизнеса, то есть ЗАВИСИМОСТЬ от КОГО то?
И как правило, ОНИ ( банки)проводят аукционы заложенного имущества, ТОЛЬКО и ТОЛЬКО методом ПОНИЖЕНИЯ цены - вот и поэтому вместо 184 миллионов, оказалось всего лишь 96 миллионов - разве в РЕАЛЬНОСТИ так бывает??
И про то что НацБанк в условиях пандемии и ВСЕОБЩЕЙ безработицы и обнищания подавляющего населения,поднял базовую ставку в 9,5% я тут писал( снова Алекс упрекнёт меня в Я-кании), когда западные банки наоборот снижают базовые показатели до 1,5-2%.
[Исправлено: ACROS, 22.09.2021 - 15:01]
Нурбанчик:
банк вытворяет
банк вытворяет
Ну вы же знаете КОМУ или ЧЬЕЙ семье принадлежат ВСЕ банки и КОМУ выгодно ВСЕОБЩАЯ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ населения и бизнеса, то есть ЗАВИСИМОСТЬ от КОГО то?
И как правило, ОНИ ( банки)проводят аукционы заложенного имущества, ТОЛЬКО и ТОЛЬКО методом ПОНИЖЕНИЯ цены - вот и поэтому вместо 184 миллионов, оказалось всего лишь 96 миллионов - разве в РЕАЛЬНОСТИ так бывает??
И про то что НацБанк в условиях пандемии и ВСЕОБЩЕЙ безработицы и обнищания подавляющего населения,поднял базовую ставку в 9,5% я тут писал( снова Алекс упрекнёт меня в Я-кании), когда западные банки наоборот снижают базовые показатели до 1,5-2%.
[Исправлено: ACROS, 22.09.2021 - 15:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10038
Стрельба в Алматы: депутат призвал ограничить возможности банков
Отправлено: 22.09.21 - 14:58
Цитата:
Чтоже владелец его раньше сам не продал по нужной цене чтобы выплатить банку долги?
Чего тянул?
У человека,земли,объекты,дома а он за ружье хватается
Прям бедный несчастный сиротка которого на улицу выкидывают низачто?))
Нурбанчик:
Вот это банк вытворяет Пишут также что банк продал этот жилой дом площадью 224,3 кв.м. новому владельцу в 2018 г за 29 млн. тенге, цена этого дома, как минимум раза в три дороже.
Вот это банк вытворяет Пишут также что банк продал этот жилой дом площадью 224,3 кв.м. новому владельцу в 2018 г за 29 млн. тенге, цена этого дома, как минимум раза в три дороже.
Чтоже владелец его раньше сам не продал по нужной цене чтобы выплатить банку долги?
Чего тянул?
У человека,земли,объекты,дома а он за ружье хватается
Прям бедный несчастный сиротка которого на улицу выкидывают низачто?))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2019
Стрельба в Алматы: депутат призвал ограничить возможности банков
Отправлено: 22.09.21 - 15:05
Цитата:
Обьект был в ЗАЛОГЕ у банка: и владелец не имеет право без разрешения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, то есть банка, реализовать его. На практике, обычно, можно ДОГОВОРИТЬСЯ( снять залог, быстро продать и вернуть банку деньги: но очевидно у них не было взаимопонимания).
abaika95:
владелец его раньше сам не продал по нужной цене
владелец его раньше сам не продал по нужной цене
Обьект был в ЗАЛОГЕ у банка: и владелец не имеет право без разрешения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, то есть банка, реализовать его. На практике, обычно, можно ДОГОВОРИТЬСЯ( снять залог, быстро продать и вернуть банку деньги: но очевидно у них не было взаимопонимания).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2149
Стрельба в Алматы: депутат призвал ограничить возможности банков
Отправлено: 22.09.21 - 15:24
Цитата:
Даже представить о взаимопонимании, тем более со стороны банка, в данной ситуации ни как не предоставляется возможным, так как банк обратился в суд чтобы взыскать эту недвижимость в виде жилого дома с участком в Акбулаке, скрыв от суда, что банк при этом уже выставил ранее на торги нежилую недвижку должника в Баганашыле оценочной стоимостью 184,6 млн, при том что граждане должны были банку в общем 121,7 млн.!
ACROS: Обьект был в ЗАЛОГЕ у банка: и владелец не имеет право без разрешения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, то есть банка, реализовать его. На практике, обычно, можно ДОГОВОРИТЬСЯ( снять залог, быстро продать и вернуть банку деньги: но очевидно у них не было взаимопонимания).
Даже представить о взаимопонимании, тем более со стороны банка, в данной ситуации ни как не предоставляется возможным, так как банк обратился в суд чтобы взыскать эту недвижимость в виде жилого дома с участком в Акбулаке, скрыв от суда, что банк при этом уже выставил ранее на торги нежилую недвижку должника в Баганашыле оценочной стоимостью 184,6 млн, при том что граждане должны были банку в общем 121,7 млн.!
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