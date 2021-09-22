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≡ Площадку для занятий с собаками открыли в Костанае в рамках "Бюджета народного участия"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42427
Площадку для занятий с собаками открыли в Костанае в рамках "Бюджета народного участия"
Отправлено: 22.09.21 - 15:04
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Официальное открытие площадки прошло возле дома № 104/1 по ул. Маяковского вечером 17 сентября. Теперь владельцы собак могут посещать ее со своими питомцами бесплатно в любое время.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1509
Re: Площадку для занятий с собаками открыли в Костанае в рамках...
Отправлено: 22.09.21 - 15:04
#1
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За площадку спасибо. Одна на весь город. Ну хоть так. Места маловато,собирается около 7 собак и уже тесно. Фонарь бы хоть один, освещения нет, от слова совсем. Не закрывается, а хорошо бы закрыть. Возможно взымать символическую плату за пользование площадкой на ее же содержание. Снаряды надо поддерживать в рабочем состоянии. Кто взял на баланс эту площадку, редакция может дать запрос?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7769
Площадку для занятий с собаками открыли в Костанае в рамках "Бюджета народного участия"
Отправлено: 22.09.21 - 15:14
#2
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Цитата:
Змея Подколодная:
Кто взял на баланс эту площадку, редакция может дать запрос?

Такой же вопрос интересует и по дворовым площадкам, сделанным в рамках того же проекта Бюджет народного участия.
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
610
Re: Площадку для занятий с собаками открыли в Костанае в рамках...
Отправлено: 22.09.21 - 15:22
#3
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Цитата:
Подрядчик подошла к работе ответственно и сделала в кратчайшие сроки все, что от нее зависело
Источник:

Смешно :-)
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