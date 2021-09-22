Re: Площадку для занятий с собаками открыли в Костанае в рамках...

Отправлено: - 15:04

За площадку спасибо. Одна на весь город. Ну хоть так. Места маловато,собирается около 7 собак и уже тесно. Фонарь бы хоть один, освещения нет, от слова совсем. Не закрывается, а хорошо бы закрыть. Возможно взымать символическую плату за пользование площадкой на ее же содержание. Снаряды надо поддерживать в рабочем состоянии. Кто взял на баланс эту площадку, редакция может дать запрос?