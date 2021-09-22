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Площадку для занятий с собаками открыли в Костанае в рамках "Бюджета народного участия"
Площадку для занятий с собаками открыли в Костанае в рамках "Бюджета народного участия"
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