Re: Конуров: На 50% подорожали продукты, по которым у Казахстана...

Отправлено: - 15:22

Раньше власть при введении ЧЕГО то нового ( новые УЛ, паспорта и прочие новшества) всегда писала: на основе передового мирового опыта; по лучшим мировым образцам и так далее.

Теперь своё БЕССИЛИЕ или смутно подозреваю, свою ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ростом цен на продукты, обьясняет лишь одним: якобы, ОБЩЕМИРОВЫМ трендом, какими то ВЫЗОВАМИ нашему , якобы, МОЛОДОМУ государству.

Может , не надо плыть по течению, а надо просто РАБОТАТЬ, знать РЕАЛЬНОЕ положение дел в государстве, и самое главное: организовывать бесперебойную и слаженную работу всех государственных, промышленных винтиков страны.

У нас же , в стране ВСЁ есть, но живём как то через Ж..У, как третье-четвёрто разрядная банановая страна.