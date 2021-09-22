Отправлено: - 14:42

Несмотря на наличие у должника Д. А. имущества в виде нежилых помещений с земельным участком, банк в ноябре 2017 года обратился в суд, чтобы взыскать недвижимое имущество в микрорайоне Акбулак, скрывая от суда и не указывая в качестве обоснования иска факт реализации имущества в микрорайоне Баганашыл в рамках исполнительного производства", - сообщается в материалах дела.

Жесть однакоЯ поначалу подумал, что наверное выселяли из-за строительства улицы, а оно вон что.В Тенгри пишут, что:Цитата:Вот это банк вытворяетПишут также что банк продал этот жилой дом площадью 224,3 кв.м. новому владельцу в 2018 г за 29 млн. тенге, цена этого дома, как минимум раза в три дороже.