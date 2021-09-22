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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13347
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:25
#8761
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Цитата:
abaika95:
СССР был агрессор Вместе с Германией развязал войну в Европе за что и поплатился Как говорится Германия была гадюкой а СССР-жабой


в кавычки бери, в кавычки,сколько можно говорить,
дер..мо которое ты копируешь с антисоветских сайтов,
где ты живешь ..
и тащишь сюда..
ассенизатор блин.
нашел отхожее место .

[Исправлено: alex_60, 22.09.2021 - 12:29]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:30
#8762
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Цитата:
abaika95:
В которой потомки бывших рабов срочно возомнили себя имперцами



Ишь ты, какой козырь!
В России не было рабства. Крепостное право - не рабство!
Да, крестьян по рукам и ногам связал Юрьев день, введёный временно, но житрожопо надолго.
Но при этом крепостные имели собственность (сравни с рабами),крепостной крестьянин, в отличие от раба, сам представлял себя в суде, отвечая за свои преступления.То есть признавался ЛИЧНОСТЬЮ перед законом! Крепостной обладал полным правом вступать в брак и заводить семью, их дети были законны и наследовали имущество, хоть и рождались крепостными.
И да!Крепостные при этом являлись подданными РИ, а следовательно -имперцами, расширявшими и укреплявшими империю.
А большинство россиян их потомки.
Гордишься же ты, непримазавшийся, чингизидами из Золотой орды
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:33
#8763
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Цитата:
abaika95:
Получается торговцу нельзя никак использовать лица не славянской внешности? Вот права у него такого нет?


Опять передёргиваешь? Торговец решает сам, умно ему поступить или глупо
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
168
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:34
#8764
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Цитата:
abaika95:
Памятник или крест?

Все снова убедились, что ты ни свои, ни чужие ссылки не читаешь.
Памятный крест из камня. Ты его называешь памятником.
Цитата:
abaika95:

Цитата:
А жители восточной Польши до аннексии русскими что-ли были?

А причем тут они?
Цитата:
Россию нагнули
ИГИЛ нагнули

Наступает время офигительных историй :lol:
Цитата:
Если завтра ваше мужское государство будет против дебилов

Тогда ты станешь их первой жертвой.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:34
#8765
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Цитата:
alex_60:
в кавычки бери, в кавычки,сколько можно говорить, дер..мо которое ты копируешь с антисоветских сайтов

Антисоветские сайты
Кольцо врагов
Что только не придумывали чтобы аргументировать свои преступления))
Ведь это же надо додуматся
Если мы в кольце врагов и Гитлер на нас нападет скоро то надо значит что сделать? Правильно
Договорится с Гитлером и отжать территории у соседей совместно))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:37
#8766
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Цитата:
abaika95:
А все кто верит в 21 веке идеологическим мифам да и вообще всем мифам либо дети либо отсталые народы
Ведь у тебя интернет есть!


К кому взываешь? От бессилия что-то доказать, от ущербности?
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:40
#8767
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Цитата:
таноми52:
В России не было рабства. Крепостное право - не рабство!

А курица не птица
А все те рассказы русских писателей по то как людей в карты проигрывали и пороли до смерти за разбитые яйца это так?/ Враки?Цитата:
таноми52:
Да, крестьян по рукам и ногам связал Юрьев день, введёный временно, но житрожопо надолго.

Временно и навсегда
Это не рабство
Это временные неудобства)))
Цитата:
таноми52:
Но при этом крепостные имели собственность (сравни с рабами),крепостной крестьянин, в отличие от раба, сам представлял себя в суде, отвечая за свои преступления.То есть признавался ЛИЧНОСТЬЮ перед законом!

Ну тут вообще аргумент не в пользу
Если в древнем Риме хозяин за раба отвечал перед другими гражданами
То в России сделали житрожопо
Убил твой крепостной лошадь соседнего барина он и отвечает
И плевать что с него три шкуры спустят
Просто барин не в ответе)Цитата:
таноми52:
Крепостной обладал полным правом вступать в брак и заводить семью, их дети были законны и наследовали имущество, хоть и рождались крепостными.

Скотину тоже разводят чтобы больше приплод был
Один раб рожает другого Цитата:
таноми52:
И да!Крепостные при этом являлись подданными РИ, а следовательно -имперцами, расширявшими и укреплявшими империю

Наверно греет самолюбие когда тебя в карты проиграли но ты житель империи))
Цитата:
таноми52:
А большинство россиян их потомки.

Потомки рабов и нет не большинство Цитата:
таноми52:
Гордишься же ты, непримазавшийся, чингизидами из Золотой орды

Не горжусь
Было и было
Факт
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