Отправлено: - 12:40

таноми52:

В России не было рабства. Крепостное право - не рабство!

таноми52:

Да, крестьян по рукам и ногам связал Юрьев день, введёный временно, но житрожопо надолго.

таноми52:

Но при этом крепостные имели собственность (сравни с рабами),крепостной крестьянин, в отличие от раба, сам представлял себя в суде, отвечая за свои преступления.То есть признавался ЛИЧНОСТЬЮ перед законом!

таноми52:

Крепостной обладал полным правом вступать в брак и заводить семью, их дети были законны и наследовали имущество, хоть и рождались крепостными.

таноми52:

И да!Крепостные при этом являлись подданными РИ, а следовательно -имперцами, расширявшими и укреплявшими империю

таноми52:

А большинство россиян их потомки.

таноми52:

Гордишься же ты, непримазавшийся, чингизидами из Золотой орды

Цитата:А курица не птицаА все те рассказы русских писателей по то как людей в карты проигрывали и пороли до смерти за разбитые яйца это так?/ Враки?Цитата:Временно и навсегдаЭто не рабствоЭто временные неудобства)))Цитата:Ну тут вообще аргумент не в пользуЕсли в древнем Риме хозяин за раба отвечал перед другими гражданамиТо в России сделали житрожопоУбил твой крепостной лошадь соседнего барина он и отвечаетИ плевать что с него три шкуры спустятПросто барин не в ответе)Цитата:Скотину тоже разводят чтобы больше приплод былОдин раб рожает другого Цитата:Наверно греет самолюбие когда тебя в карты проиграли но ты житель империи))Цитата:Потомки рабов и нет не большинство Цитата:Не горжусьБыло и былоФакт