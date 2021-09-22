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≡ Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на +997
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42424
Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на +997
Отправлено: 22.09.21 - 10:43
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Коды операторов связи в Казахстане при переходе на новый международный код +997 меняться не будут. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13347
Re: Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на...
Отправлено: 22.09.21 - 10:43
#1
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//переходе на +997//

///но не на +996//

а может +998?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
712
Re: Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на...
Отправлено: 22.09.21 - 11:12
#2
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Короче,в очередной раз как и с латиницей будет. Так навертят,что сами не смогут понять. Всё через...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2542
Re: Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на...
Отправлено: 22.09.21 - 11:39
#3
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Цитата:
alex_60:
//переходе на +997// ///но не на +996// а может +998?

Да чего там, давайте сразу +1000!
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2147
Re: Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на...
Отправлено: 22.09.21 - 12:12
#4
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Цитата:
alex_60:
переходе на +997// ///но не на +996// а может +998?

Цифра 7 в конце нового телефонного кода страны выбрана не спроста, так как в Казахстане коды мобильных операторов и стационарной телефонии (последние имеют так называемый географический код) начинаются с цифры 7. Возможно оптимизируют план нумерации, фактически код страны можно будет считать как +99, так как цифру 7 можно будет подразумевать как последней цифрой кода страны или первой цифрой кода телефонных номеров внутри страны при международном наборе казахстанского телефонного номера.
Сейчас звоня в Казахстан, например набираем +7 (7142) 53-51-51, а с новым кодом при оптимизации плана нумерации будет +997 (142) 53-51-51, который можно в принципе читать как +99 (7412) 53-51-51.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13347
Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на +997
Отправлено: 22.09.21 - 12:16
#5
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Цитата:
Нурбанчик:
Цифра 7 в конце нового телефонного кода страны выбрана не спроста,


я имел ввиду что в статье упоминаются и 997 и 996 коды.
в этом смысле.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2147
Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на +997
Отправлено: 22.09.21 - 12:22
#6
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Цитата:
Ng.kz
Что касается всех сервисов, в которых присутствует идентификация по номеру телефона, как пояснили в ведомстве, до 2025 года у казахстанцев будет время поменять свои данные самостоятельно.

Если сервисы при идентификации запрашивали номер без 8 или без +7, то заморачиваться возможно вообще не придется.

[Исправлено: Нурбанчик, 22.09.2021 - 12:25]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2147
Re: Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на...
Отправлено: 22.09.21 - 12:23
#7
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Цитата:
alex_60:
я имел ввиду что в статье упоминаются и 997 и 996 коды. в этом смысле.

А я только заметил опечатку в статье с 996 :lol: лол)
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