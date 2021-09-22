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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 11:59
Цитата:
В РФ более 80 % относящих себя к русским. На кого будет ориентироваться торговец с целью получения большей прибыли?
Или он будет тратить деньги на рекламу для всех 200 национальностей, проживающх в РФ?
Это рыночная экономика?
Это тебе не СССР, когда направо и налево бросались деньги, исходя из политики интернационализма
abaika95:
что использовать для буклетов надо только лиц славянской внешности
что использовать для буклетов надо только лиц славянской внешности
В РФ более 80 % относящих себя к русским. На кого будет ориентироваться торговец с целью получения большей прибыли?
Или он будет тратить деньги на рекламу для всех 200 национальностей, проживающх в РФ?
Это рыночная экономика?
Это тебе не СССР, когда направо и налево бросались деньги, исходя из политики интернационализма
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:04
Цитата:
брешешь 0,5, у тебя души нет.
душа в верхней части тела,которая у тебя отсутствует.
[Исправлено: alex_60, 22.09.2021 - 12:05]
abaika95:
Прям за душу берет
Прям за душу берет
брешешь 0,5, у тебя души нет.
душа в верхней части тела,которая у тебя отсутствует.
[Исправлено: alex_60, 22.09.2021 - 12:05]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:05
Помню ещё рассуждения в российских док фильмах о войне
Вот мол англичане с американцами такие плохие ребята
Мы уже столько воевали с немцами один на один а они не хотят второй фронт открывать (забывая что Англия воевала с 39 года а США вели тяжёлую и дорогую войну с японцами)
А открыли уже под конец войны когда мы уже все сделали
Ну дык)) англичане с американцами наверно помнят как СССР территории вместе с германцами делил якобы решая свои геополитические вопросы
Вот и ответочка в конце войны такая прилетела
Они тоже решали свои вопросы
Имели право
Вот мол англичане с американцами такие плохие ребята
Мы уже столько воевали с немцами один на один а они не хотят второй фронт открывать (забывая что Англия воевала с 39 года а США вели тяжёлую и дорогую войну с японцами)
А открыли уже под конец войны когда мы уже все сделали
Ну дык)) англичане с американцами наверно помнят как СССР территории вместе с германцами делил якобы решая свои геополитические вопросы
Вот и ответочка в конце войны такая прилетела
Они тоже решали свои вопросы
Имели право
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:06
Цитата:
Получается торговцу нельзя никак использовать лица не славянской внешности? Вот права у него такого нет?
таноми52:
В РФ более 80 % относящих себя к русским. На кого будет ориентироваться торговец с целью получения большей прибыли?
В РФ более 80 % относящих себя к русским. На кого будет ориентироваться торговец с целью получения большей прибыли?
Получается торговцу нельзя никак использовать лица не славянской внешности? Вот права у него такого нет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:07
Цитата:
Ну у тебя же она есть?
Правда распологается в нижней 0,5 там где и мозг твой
alex_60:
брешешь 0,5, у тебя души нет. душа в верхней части тела,которая у тебя отсутствует.
брешешь 0,5, у тебя души нет. душа в верхней части тела,которая у тебя отсутствует.
Ну у тебя же она есть?
Правда распологается в нижней 0,5 там где и мозг твой
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:07
Цитата:
Где-то в подсознании всё же у тебя сидит пиетет (глубокое уважение, благоговение) к бывшей метрополии!
А чё Казахстан не хаешь? Неужели он свят?
Цитата:
Согласна! Опустилась до твоего уровня!
Каюсь!
Форумчане, не презирайте меня!
Дейстую по обстоятельствам
Пардон за ошибки: не все буквы иногда пропечатывются
[Исправлено: таноми52, 22.09.2021 - 12:09]
abaika95:
что Россия это святая страна
что Россия это святая страна
Где-то в подсознании всё же у тебя сидит пиетет (глубокое уважение, благоговение) к бывшей метрополии!
А чё Казахстан не хаешь? Неужели он свят?
Цитата:
abaika95:
Базарная бабка
Базарная бабка
Согласна! Опустилась до твоего уровня!
Каюсь!
Форумчане, не презирайте меня!
Дейстую по обстоятельствам
Пардон за ошибки: не все буквы иногда пропечатывются
[Исправлено: таноми52, 22.09.2021 - 12:09]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:11
Цитата:
Ты для чего это сейчас сюда вбросил?
Для количества постом, за которые деньги платят?
Постов, извините!
[Исправлено: таноми52, 22.09.2021 - 12:12]
abaika95:
Помню ещё рассуждения в российских док фильмах о войне
Помню ещё рассуждения в российских док фильмах о войне
Ты для чего это сейчас сюда вбросил?
Для количества постом, за которые деньги платят?
Постов, извините!
[Исправлено: таноми52, 22.09.2021 - 12:12]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:11
Цитата:
мне нравится,загнанный в угол абайка95 пошел пеной изо рта..
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?(с) (1969)
abaika95:
Ну у тебя же она есть? Правда распологается в нижней 0,5 там где и мозг твой
Ну у тебя же она есть? Правда распологается в нижней 0,5 там где и мозг твой
мне нравится,загнанный в угол абайка95 пошел пеной изо рта..
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?(с) (1969)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:12
Какая красивая дискуссия, хоть эмоции свои поскидывать можно, а потом опять неделю ходить тихо молча..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:13
Цитата:
Россию уважаю за культуру
Как Метрополию нет
Говно а не метрополия была как бы тебе там не хотелось)) не конституции ни прав у людей
Крепостная страна
В которой потомки бывших рабов срочно возомнили себя имперцами
Барин то служил говорят))
Цитата:
Святее всех святых
С соседями не воюет и за одно это уже можно похвалить Цитата:
Странно ты опустилась до моего уровня ещё до моего появления на форуме
Заранее решила быть базарной бабкой?
таноми52:
Где-то в подсознании всё же у тебя сидит пиетет (глубокое уважение, благоговение) к бывшей метрополии!
Где-то в подсознании всё же у тебя сидит пиетет (глубокое уважение, благоговение) к бывшей метрополии!
Россию уважаю за культуру
Как Метрополию нет
Говно а не метрополия была как бы тебе там не хотелось)) не конституции ни прав у людей
Крепостная страна
В которой потомки бывших рабов срочно возомнили себя имперцами
Барин то служил говорят))
Цитата:
таноми52:
А чё Казахстан не хаешь? Неужели он свят?
А чё Казахстан не хаешь? Неужели он свят?
Святее всех святых
С соседями не воюет и за одно это уже можно похвалить Цитата:
таноми52:
Согласна! Опустилась до твоего уровня!
Согласна! Опустилась до твоего уровня!
Странно ты опустилась до моего уровня ещё до моего появления на форуме
Заранее решила быть базарной бабкой?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:13
Цитата:
Проницательный Вы, Марик!
111:
потом опять неделю ходить тихо молча
потом опять неделю ходить тихо молча
Проницательный Вы, Марик!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:15
Цитата:
Да Сорос сказал чем больше тем лучше
Цитата:
Ну я вижу у тебя ещё и глаза в нижней половине располагаются)
Точнее там без глаз
Ты просто видишь ЕЮ)Цитата:
Горящими очагами шовинистов удовлетворен
Теперь полыхать будут неделю)))
таноми52:
Ты для чего это сейчас сюда вбросил? Для количества постом, за которые деньги платят?
Ты для чего это сейчас сюда вбросил? Для количества постом, за которые деньги платят?
Да Сорос сказал чем больше тем лучше
Цитата:
alex_60:
мне нравится,загнанный в угол абайка95 пошел пеной изо рта..
мне нравится,загнанный в угол абайка95 пошел пеной изо рта..
Ну я вижу у тебя ещё и глаза в нижней половине располагаются)
Точнее там без глаз
Ты просто видишь ЕЮ)Цитата:
111:
Какая красивая дискуссия, хоть эмоции свои поскидывать можно, а потом опять неделю ходить тихо молча..
Какая красивая дискуссия, хоть эмоции свои поскидывать можно, а потом опять неделю ходить тихо молча..
Горящими очагами шовинистов удовлетворен
Теперь полыхать будут неделю)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:21
Цитата:
ты не можешь видеть,0,5.
abaika95:
Ну я вижу
Ну я вижу
ты не можешь видеть,0,5.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:21
Весь мир открыто признает
СССР был агрессор
Вместе с Германией развязал войну в Европе за что и поплатился
Как говорится Германия была гадюкой а СССР-жабой
А все кто верит в 21 веке идеологическим мифам да и вообще всем мифам либо дети либо отсталые народы
Ведь у тебя интернет есть!
Допуск ко всем данным открытым
Ну просмотри источники, сапоставь факты
Нет
Вот как по телику говорят значит это правда
СССР вел миролюбивую политику и на нас напали
А когда мы нападали это мы защищались!
2+2=5
СССР был агрессор
Вместе с Германией развязал войну в Европе за что и поплатился
Как говорится Германия была гадюкой а СССР-жабой
А все кто верит в 21 веке идеологическим мифам да и вообще всем мифам либо дети либо отсталые народы
Ведь у тебя интернет есть!
Допуск ко всем данным открытым
Ну просмотри источники, сапоставь факты
Нет
Вот как по телику говорят значит это правда
СССР вел миролюбивую политику и на нас напали
А когда мы нападали это мы защищались!
2+2=5
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:22
Цитата:
Ну ты же как-то видишь
А может на ощупь?
Сидеть потом не больно?
alex_60:
ты не можешь видеть,0,5.
ты не можешь видеть,0,5.
Ну ты же как-то видишь
А может на ощупь?
Сидеть потом не больно?
-
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