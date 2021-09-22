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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 11:59
#8746
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Цитата:
abaika95:
что использовать для буклетов надо только лиц славянской внешности


В РФ более 80 % относящих себя к русским. На кого будет ориентироваться торговец с целью получения большей прибыли?
Или он будет тратить деньги на рекламу для всех 200 национальностей, проживающх в РФ?
Это рыночная экономика?
Это тебе не СССР, когда направо и налево бросались деньги, исходя из политики интернационализма
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13347
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:04
#8747
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Цитата:
abaika95:
Прям за душу берет


брешешь 0,5, у тебя души нет.
душа в верхней части тела,которая у тебя отсутствует.

[Исправлено: alex_60, 22.09.2021 - 12:05]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:05
#8748
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Помню ещё рассуждения в российских док фильмах о войне
Вот мол англичане с американцами такие плохие ребята
Мы уже столько воевали с немцами один на один а они не хотят второй фронт открывать (забывая что Англия воевала с 39 года а США вели тяжёлую и дорогую войну с японцами)
А открыли уже под конец войны когда мы уже все сделали
Ну дык)) англичане с американцами наверно помнят как СССР территории вместе с германцами делил якобы решая свои геополитические вопросы
Вот и ответочка в конце войны такая прилетела
Они тоже решали свои вопросы
Имели право
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:06
#8749
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Цитата:
таноми52:
В РФ более 80 % относящих себя к русским. На кого будет ориентироваться торговец с целью получения большей прибыли?

Получается торговцу нельзя никак использовать лица не славянской внешности? Вот права у него такого нет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:07
#8750
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Цитата:
alex_60:
брешешь 0,5, у тебя души нет. душа в верхней части тела,которая у тебя отсутствует.

Ну у тебя же она есть?
Правда распологается в нижней 0,5 там где и мозг твой
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:07
#8751
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Цитата:
abaika95:
что Россия это святая страна


Где-то в подсознании всё же у тебя сидит пиетет (глубокое уважение, благоговение) к бывшей метрополии!
А чё Казахстан не хаешь? Неужели он свят?


Цитата:
abaika95:
Базарная бабка


Согласна! Опустилась до твоего уровня!
Каюсь!:-(
Форумчане, не презирайте меня!
Дейстую по обстоятельствам :lol:

Пардон за ошибки: не все буквы иногда пропечатывются

[Исправлено: таноми52, 22.09.2021 - 12:09]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:11
#8752
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Цитата:
abaika95:
Помню ещё рассуждения в российских док фильмах о войне


Ты для чего это сейчас сюда вбросил?
Для количества постом, за которые деньги платят?
Постов, извините!

[Исправлено: таноми52, 22.09.2021 - 12:12]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13347
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:11
#8753
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Цитата:
abaika95:
Ну у тебя же она есть? Правда распологается в нижней 0,5 там где и мозг твой


мне нравится,загнанный в угол абайка95 пошел пеной изо рта..
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?(с) (1969)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:12
#8754
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Какая красивая дискуссия, хоть эмоции свои поскидывать можно, а потом опять неделю ходить тихо молча..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:13
#8755
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Цитата:
таноми52:
Где-то в подсознании всё же у тебя сидит пиетет (глубокое уважение, благоговение) к бывшей метрополии!

Россию уважаю за культуру
Как Метрополию нет
Говно а не метрополия была как бы тебе там не хотелось)) не конституции ни прав у людей
Крепостная страна
В которой потомки бывших рабов срочно возомнили себя имперцами
Барин то служил говорят))
Цитата:
таноми52:
А чё Казахстан не хаешь? Неужели он свят?

Святее всех святых
С соседями не воюет и за одно это уже можно похвалить Цитата:
таноми52:
Согласна! Опустилась до твоего уровня!

Странно ты опустилась до моего уровня ещё до моего появления на форуме
Заранее решила быть базарной бабкой?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:13
#8756
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Цитата:
111:
потом опять неделю ходить тихо молча


Проницательный Вы, Марик!
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:15
#8757
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Цитата:
таноми52:
Ты для чего это сейчас сюда вбросил? Для количества постом, за которые деньги платят?

Да Сорос сказал чем больше тем лучше
Цитата:
alex_60:
мне нравится,загнанный в угол абайка95 пошел пеной изо рта..

Ну я вижу у тебя ещё и глаза в нижней половине располагаются)
Точнее там без глаз
Ты просто видишь ЕЮ)Цитата:
111:
Какая красивая дискуссия, хоть эмоции свои поскидывать можно, а потом опять неделю ходить тихо молча..

Горящими очагами шовинистов удовлетворен
Теперь полыхать будут неделю)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13347
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:21
#8758
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Цитата:
abaika95:
Ну я вижу


ты не можешь видеть,0,5.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:21
#8759
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Весь мир открыто признает
СССР был агрессор
Вместе с Германией развязал войну в Европе за что и поплатился
Как говорится Германия была гадюкой а СССР-жабой
А все кто верит в 21 веке идеологическим мифам да и вообще всем мифам либо дети либо отсталые народы
Ведь у тебя интернет есть!
Допуск ко всем данным открытым
Ну просмотри источники, сапоставь факты
Нет
Вот как по телику говорят значит это правда
СССР вел миролюбивую политику и на нас напали
А когда мы нападали это мы защищались!
2+2=5
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.09.21 - 12:22
#8760
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Цитата:
alex_60:
ты не можешь видеть,0,5.

Ну ты же как-то видишь
А может на ощупь?
Сидеть потом не больно?
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