Отправлено: - 12:13

таноми52:

Где-то в подсознании всё же у тебя сидит пиетет (глубокое уважение, благоговение) к бывшей метрополии!

таноми52:

А чё Казахстан не хаешь? Неужели он свят?

таноми52:

Согласна! Опустилась до твоего уровня!

Цитата:Россию уважаю за культуруКак Метрополию нетГовно а не метрополия была как бы тебе там не хотелось)) не конституции ни прав у людейКрепостная странаВ которой потомки бывших рабов срочно возомнили себя имперцамиБарин то служил говорят))Цитата:Святее всех святыхС соседями не воюет и за одно это уже можно похвалить Цитата:Странно ты опустилась до моего уровня ещё до моего появления на форумеЗаранее решила быть базарной бабкой?