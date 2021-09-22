Отправлено: - 12:12

alex_60:

переходе на +997// ///но не на +996// а может +998?

Цитата:Цифра 7 в конце нового телефонного кода страны выбрана не спроста, так как в Казахстане коды мобильных операторов и стационарной телефонии (последние имеют так называемый географический код) начинаются с цифры 7. Возможно оптимизируют план нумерации, фактически код страны можно будет считать как +99, так как цифру 7 можно будет подразумевать как последней цифрой кода страны или первой цифрой кода телефонных номеров внутри страны при международном наборе казахстанского телефонного номера.Сейчас звоня в Казахстан, например набираем +7 (7142) 53-51-51, а с новым кодом при оптимизации плана нумерации будет +99(142) 53-51-51, который можно в принципе читать как +99 (412) 53-51-51.