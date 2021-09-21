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+997. У Казахстана изменится телефонный код
+997. У Казахстана изменится телефонный код
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42422
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 14:17
Телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Facebook.
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d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 248
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 20:44
maxsaf, как же вы живете-то в своей Канаде с одним телефонным кодом страны +1 вместе с США? И только недальновидные и жутко независимые сабыры так не могут
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 892
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 21:57
Интересно девки пляшут. У меня при входящем со стационара РК высвечивается Казахстан. Этот Казахстан наверное из другой реальности? А я-то думал, что на Земле один такой.
Несомненно +997 нужен, уникальный же, такого ни у кого нет. А потом ввести новый код опять, которого опять же ни у кого нет! Пилим-пилим - стоит звон пил!
[Исправлено: Мишаня, 21.09.2021 - 20:59]
Несомненно +997 нужен, уникальный же, такого ни у кого нет. А потом ввести новый код опять, которого опять же ни у кого нет! Пилим-пилим - стоит звон пил!
[Исправлено: Мишаня, 21.09.2021 - 20:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 651
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 23:20
Не понял. А в чем смысл!?
Разве если только теперь казахстанцы смогут использовать вместо телефона- утюг? Или кастрюлю?
Разве если только теперь казахстанцы смогут использовать вместо телефона- утюг? Или кастрюлю?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12308
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 23:29
Цитата:
Когда национал-патриоты ждут звонка из Казахстана, а высвечивается Россия, им чудится, что Путин опять что-то аннексировал.
Монгол Шуудан:
Не понял. А в чем смысл!?
Не понял. А в чем смысл!?
Когда национал-патриоты ждут звонка из Казахстана, а высвечивается Россия, им чудится, что Путин опять что-то аннексировал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 651
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 21.09.21 - 23:46
Цитата:
Если вы серьёзно, то это бред!
На апсторе куча приложух где корректно отображается и регион и наименование мобильного оператора при звонке. На андроиде, кажется тоже есть подобное.
maxsaf:
Когда национал-патриоты ждут звонка из Казахстана, а высвечивается Россия, им чудится, что Путин опять что-то аннексировал.
Когда национал-патриоты ждут звонка из Казахстана, а высвечивается Россия, им чудится, что Путин опять что-то аннексировал.
Если вы серьёзно, то это бред!
На апсторе куча приложух где корректно отображается и регион и наименование мобильного оператора при звонке. На андроиде, кажется тоже есть подобное.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 97
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 22.09.21 - 01:57
Ну наконец то... теперь точно заживееем!! Всю жизнь этого ждали! Как же нам этого не хватало... А теперь нас даже в Лондоне будет видно.. что это МЫ ЗВОНИМ.. бояться нас теперь будут. Мы им покажем Кузькину мать...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4844
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 22.09.21 - 02:15
По ватцапу прошла инфа, что Мусина повязали по приказу Токаева, несмотря что тот чел самого того самого!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 431
Re: +997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 22.09.21 - 08:17
Комментарий удален модератором.
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 22.09.21 - 08:47
такая старенькая тетя ,и про коды под боярышник с утра ..
[Исправлено: alex_60, 22.09.2021 - 09:35]
[Исправлено: alex_60, 22.09.2021 - 09:35]
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 22.09.21 - 08:49
Цитата:
достоверная информация?
или фейки распространяете?
сайлау курманов:
Мусина повязали по приказу Токаева
Мусина повязали по приказу Токаева
достоверная информация?
или фейки распространяете?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14373
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 22.09.21 - 08:52
Цитата:
А ви шо, не доверяете-таки "вацапу"? Это же наинадежнейший источник информации!
alex_60:
достоверная информация?
достоверная информация?
А ви шо, не доверяете-таки "вацапу"? Это же наинадежнейший источник информации!
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Отправлено: 22.09.21 - 09:21
Цитата:
тут дело в чем.
на слуху сейчас имя Багдата Мусина.
и тут сразу как бы - Мусина повязали,что то не так с цифровизацией..
натворил делов..
на самом деле речь идет скорее всего
о событиях не сегодняшнего дня.
когда был арестован бывший руководитель
Администрации Президента РК Аслан Мусин.
но главное для некоторых - Мусина повязали по приказу Токаева,
а какого Мусина- неважно..
[Исправлено: alex_60, 22.09.2021 - 09:27]
Victor Yang:
Это же наинадежнейший источник информации!
Это же наинадежнейший источник информации!
тут дело в чем.
на слуху сейчас имя Багдата Мусина.
и тут сразу как бы - Мусина повязали,что то не так с цифровизацией..
натворил делов..
на самом деле речь идет скорее всего
о событиях не сегодняшнего дня.
когда был арестован бывший руководитель
Администрации Президента РК Аслан Мусин.
но главное для некоторых - Мусина повязали по приказу Токаева,
а какого Мусина- неважно..
[Исправлено: alex_60, 22.09.2021 - 09:27]
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