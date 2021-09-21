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Серый волк:

Это на Гагарина, которая Назарбаева, или на Гагарина, которая типа теперь Гагарина?

Цитата:Да ономасты так всё переименовали, что и таксист сегодня не найдёт, где и что.Главное видимость деятельноси, они сами то и так в городе ориентироваться не могли, а теперь совсем заблудятса.